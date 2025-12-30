Fußball heute Ergebnisse: Senegal gewinnt Gruppe, verliert aber Kapitän

Senegals Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Benin sicherte sich das Team um Superstar Sadio Mané den ersten Platz in Gruppe D. Trotz des Sieges gibt es einen bitteren Wermutstropfen: Kapitän Kalidou Koulibaly wird im nächsten Spiel fehlen.

Dominanter Sieg für Senegal gegen Benin

Im entscheidenden Gruppenspiel setzte sich die senegalesische Auswahl klar mit 3:0 (1:0) gegen Benin durch. Abdoulaye Seck eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, gefolgt von Habib Diallo, der in der 62. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Cherif Ndiaye, der in der Nachspielzeit per Foulelfmeter traf (90.+7). Mit diesem Sieg sicherte sich der Titelverteidiger von 2022 den Gruppensieg, unabhängig von den Ergebnissen der anderen Spiele.

Tabelle der Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Senegal S U S 3 2 1 0 7 1 6 7 2 Congo DR S U S 3 2 1 0 5 1 4 7 3 Benin N S N 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Botswana N N N 3 0 0 3 0 7 -7 0 Africa Cup of Nations 2025

Kapitän Koulibaly muss pausieren

Ein Dämpfer für die Senegalese war die rote Karte für Kapitän Kalidou Koulibaly. Der Innenverteidiger wurde nach einem VAR-Eingriff in der 71. Minute wegen eines Foulspiels vom Platz gestellt. Damit wird der 32-Jährige im Achtelfinale, das gegen einen noch zu bestimmenden Gruppendritten stattfindet, nicht zur Verfügung stehen. Sein Fehlen könnte die Defensive des Teams erheblich schwächen.

DR Kongo sichert zweiten Platz

Im Parallelspiel besiegte die DR Kongo Botsuana ebenfalls mit 3:0 (2:0) und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Gruppe. Diese Ergebnisse bedeuten, dass Benin, unter der Leitung des deutschen Trainers Gernot Rohr, bereits vor dem Spiel als einer der besten Gruppendritten für die Runde der letzten 16 qualifiziert war. Die kommenden Spiele versprechen spannende Duelle und weitere Überraschungen im Afrika-Cup.