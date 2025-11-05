Fußball heute: CL Aufstellungen – 0:1 – Benfica gegen Bayer Leverkusen

Leverkusen setzt auf Teenie-Trio beim Wiedersehen mit Mourinho

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon mit ihrem Trainer José Mourinho geht in die nächste Runde. In der Champions League trifft der Bundesliga-Vizemeister auf Benfica – und muss dabei auf junge Kräfte bauen. Ein Rückblick auf das legendäre EL-Halbfinale 2023 und ein Ausblick auf das, was heute Abend bevorsteht. Leverkusenm steht nach 2 Unentschieden und einer Niederlage nur auf Platz 29 der CL-Tabelle und muss heute dringend drei Punkte einfahren. Immerhin: Benfica verlor drei Mal!

0:1 Liveticker Benfica gegen Leverkusen

Erinnerungen an ein Theaterstück in Rom

Als Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League 2023 gegen die AS Rom antrat, blieb besonders eines hängen: das 0:0 im Rückspiel und Mourinhos destruktives Zeitspiel-Theater. Nach dem 0:1 aus dem Hinspiel in Rom war für Bayer Endstation – begleitet von Frust über Schauspielerei und Spielverzögerung, für die Mourinho an der Seitenlinie bekannt ist. Nun kreuzen sich die Wege erneut, diesmal bei Benfica Lissabon, wo der portugiesische Startrainer seit Sommer das Sagen hat.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 4 | - 21:00 Benfica Lissabon U S N N N 0 : 1 1.35 xG 0.74 Endergebnis Bayer 04 Leverkusen S N S S N Patrik Schick 65' 1 Anatolii Trubin 26 S. Dahl 30 Nicolás Otamendi 44 Tomás Araújo 8 Fredrik Aursnes 20 Richard Ríos 5 E. Barrenechea 10 Heorhii Sudakov 18 Leandro Barreiro 11 D. Lukébakio 14 Vangelis Pavlidis 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 5 Loïc Badé 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 30 I. Maza 13 Arthur 19 E. Poku 9 Claudio Echeverri 35 Christian Kofane

Aufstellungen heute Abend

Voraussichtliche Aufstellung Leverkusen

Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Aleix Garcia, Maza – Arthur, Echeverri, Grimaldo, Poku – Kofane

Voraussichtliche Aufstellung Benfica

Trubin – Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl – Barrenechea, Rios – Lukebakio, Sudakov, Aursnes – Pavlidis

Personalsorgen zwingen Alonso zum Jugend-Experiment

Leverkusens Trainer Hjulmund Kasper muss bei diesem wichtigen Gruppenspiel tief in die Nachwuchskiste greifen. Die Verletztenliste ist lang, und so könnten mit Diego Maza, Claudio Echeverri und Noah Kofane gleich drei 19-Jährige in der Startelf stehen. Alle drei haben bisher nur wenig internationale Erfahrung – aber Alonso bleibt kaum eine andere Wahl. Wenigstens steht mit Malik Tillman (23) ein erfahrenerer Spieler nach vier Wochen Verletzungspause wieder zur Verfügung.

Mourinho und die letzte Chance auf die Play-offs

Für Benfica ist die Partie gegen Leverkusen fast schon die letzte Chance, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Nach einem schwachen Start in die Champions-League-Saison stehen die Portugiesen unter Zugzwang. Mourinho dürfte auf eine stabile Defensive und gezielte Nadelstiche setzen – seine Handschrift ist bekannt: taktisch diszipliniert, manchmal destruktiv, aber selten harmlos.

Bayer braucht Coolness – trotz Babyface-Block

Für Leverkusen geht es darum, trotz der jungen Startelf die Kontrolle zu behalten. Mit Keeper Flekken, Tapsoba, Badé und Quansah steht zumindest eine erfahrene Abwehrreihe auf dem Platz. Vorne soll Aleix Garcia als Taktgeber fungieren, während Echeverri und Maza über die Außen Akzente setzen sollen. Entscheidend wird sein, wie das junge Team dem Mourinho-Faktor begegnet – und ob Leverkusen es diesmal schafft, die Geschichte neu zu schreiben.