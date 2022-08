Fußball heute: Bundesliga – Wer spielt heute? Werder Bremen – Eintracht Frankfurt live auf DAZN

Der Werder Wahnsinn beim BVB war das sportliche Highlight am letzten Fußball-Wochenende. Mit einer unglaublichen Aufholjagd sicherten sich die Norddeutschen in Westfalen doch noch den Dreier. Ob uns bei Werder Bremen – Eintracht Frankfurt heute ein ähnliches Spektakel erwartet? Mit dieser Paarung jedenfalls wird der vierte Bundesliga Spieltag am Sonntag Abend (28. August 2022) abgeschlossen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt Werder Bremen – Eintracht Frankfurt heute live und meldet sich aber bereits weitaus früher. Denn zuvor läuft die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und VfB Stuttgart heute ab 15.30 Uhr. Während der VfB das Derby gegen den SC Freiburg zu Hause mit 0:1 verlor, retteten die Geißböcke zumindest noch einen Zähler bei Eintracht Frankfurt, wo die Partie am letzten Sonntag 1:1 endete. Mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen dürfen sie in Köln somit durchaus zufrieden sein. Was auch für die Bremer gilt, die am Abend ab 18.30 Uhr an der Reihe sind. Ausgestattet bereits mit den ersten fünf Zählern. Eine gute Zwischenbilanz für den Aufsteiger.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Und damit sind wir auch schon im Detail, bevor Werder Bremen – Eintracht Frankfurt heute live um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Nach 88 Minuten lagen die Hanseaten noch mit 0:2 beim BVB hinten. Dann nahm das Wunder seinen Lauf. Denn Werder drehte das Match und erzielte selbst noch drei Treffer. Drei Tore ab der 89. Minute – damit hat Werder Bremen Bundesliga Geschichte geschrieben. Das hat noch kein anderer Verein geschafft, noch nicht einmal der FC Bayern München. Mehr noch: In den letzten 13 Jahren in allen fünf europäischen Top-Ligen ist das keinem anderen Team geglückt.

Apropos Glück: Für die Bremer scheint Trainer Ole Werner ein echter Glücksfall zu sein. Mit dem Übungsleiter gelang nicht nur der direkte Wiederaufstieg. Nein, die Grün-Weißen stehen auch im Oberhaus wieder für attraktiven und mutigen Fußball. In allen drei Matches des SVW fielen schließlich immer mindestens vier Tore. Da dürfen wir uns schon freuen, wenn Werder Bremen – Eintracht Frankfurt heute live bei DAZN übertragen wird. Vielleicht erwartet uns ja im Weserstadion das nächste Spektakel.

Für selbiges sorgte Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison mehrfach. Allerdings nur in der Europa League, die die Hessen bekannterweise 2021/22 gewannen. In der Bundesliga lief es schon in der vergangenen Spielzeit nicht so gut. Das scheint sich jetzt zu wiederholen. Nach einem 1:6 gegen die Bayern im Eröffnungsspiel reichte es bei Hertha BSC und beim 1. FC Köln nur jeweils zum 1:1.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Der vierte Bundesliga Spieltag steht im Zeichen von DAZN. Denn der Streamingdienst hält die Rechte für beide Sonntagsspiele und beginnt seine Übertragung mit Köln gegen Stuttgart heute live ab 14.45 Uhr mit den Vorberichten. Tobi Wahnschaffe führt dann an der Seite von TV-Experte Benny Lauth durch das Programm. Mario Rieker ist der Kommentator.

Derweil ist die Partie im Weserstadion für Moderatorin Laura Wontorra quasi ein Heimspiel. DAZN zeigt Bremen – Frankfurt heute live ab 16.45 Uhr. Dann startet die Berichterstattung und meldet sich auch Reporterin Ann-Sophie Kimmel. Mit Tim Borowski steht ein Ex-Bremer als Experte parat. Außerdem kommentiert Uli Hebel Werder Bremen – Eintracht Frankfurt heute ab 17.30 Uhr, wenn im Weserstadion der Anpfiff ertönt.

SONNTAG, 28.08.2022

15.30 Uhr DAZN: 1. FC Köln – VfB Stuttgart live im Stream

17.30 Uhr DAZN: Werder Bremen – Eintracht Frankfurt live im Stream

