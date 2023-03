Fußball heute Bundesliga * Sonntagsspiele Ergebnisse

An diesem Wochenende vom 10. März bis Sonntag 12. März 2023 findet der 24. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga statt. Top-Spiel ist das Revierderby zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstagabend um 18 Uhr. Am 24. Spieltag geht das Meisterschaftsrennen in die nächste Runde, während es im Tabellenkeller so eng ist wie nie. Denn Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum belegen die Plätze 14 bis 18 und haben lediglich einen Punkt Abstand. Alle Bundesligaspiele des 24. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Sky überträgt den Samstag, bei DAZN laufen die Spiele vom Freitag und Sonntag. Durch die Spiele in der Europa League unter der Woche gibts an diesem Wochenende 3 Spiele am Sonntag und nur 4 Spiele am Samstag um 15:30 Uhr.

Drei Sonntagsspiele mit Freiburg, Leverkusen, Union

Am Sonntag, den 12. März 2023, spielen die 3 Teams, die unter der Woche in der Europa League aktiv waren. Freiburg bekommt es nach der knappen Niederlage gegen Juve an diesem Wochenende mit Hoffenheim zu tun. Außerdem spielt Bayer Leverkusen nach dem souveränen 2:0-Sieg in der EL am Sonntag gegen Bremen. Union Berlin bekommt es nach dem turbulenten 3:3 in der EL mit Wolfsburg zu tun.

Wer spielt am Wochenende in der Bundesliga? Freitagspiel gewinnt Bochum mit 2:0 gegen Köln – Hoffnungsschimmer?

noch 11 Spieltage bis zum Saisonende

noch 11 Spieltage bis zum Saisonende 33 Punkte sind noch zu vergeben

33 Punkte sind noch zu vergeben Bayern und Dortmund punktgleich auf Platz 1 und 2

Bayern und Dortmund punktgleich auf Platz 1 und 2 Spannung im Tabellenkeller mit 5 Teams im Abstand von 1 Punkt

Spannung im Tabellenkeller mit 5 Teams im Abstand von 1 Punkt Live-Fußball Übertragung bei DAZN (4 Spiele) & Sky (5 Spiele)

Buli-Spielplan: Wer spielt am Wochenende in der Bundesliga?

24.Bundesliga-Spieltag vom 10. bis125.März 2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 10.03.2023 20:30 1. FC Köln 0:2 VfL Bochum 11.03.2023 15:30 Bayern München 5:3 FC Augsburg 11.03.2023 15:30 RB Leipzig 3:0 Bor. Mönchengladbach 11.03.2023 15:30 Eintracht Frankfurt 1:1 VfB Stuttgart 11.03.2023 15:30 Hertha BSC 1:1 1. FSV Mainz 05 11.03.2023 18:30 FC Schalke 04 2:2 Borussia Dortmund 12.03.2023 15:30 SC Freiburg 2:1 1899 Hoffenheim 12.03.2023 17:30 Werder Bremen 2:3 Bayer Leverkusen 12.03.2023 19:30 VfL Wolfsburg 1:1 1. FC Union Berlin

Fußball Live



15:45 Uhr – Der FC Augsburg führt nach 3 Minuten mit 1:0 gegen den FC Bayern München. Ansonsten noch keine weiteren Tore! Das bleibt aber nicht lange so, schon 2:1 für den FC Bayern München!

17:30 Uhr – Der FCB bleibt vorne, gewinnt mit 5:3 gegen Augsburg, Leipzig gewinnt mit 3:0 und bleibt dran!

20 Uhr – Schalke spielt 2:2 gegen Dortmund und kommt zwei Mal nach Rückstand zum verdienten Punkt!

Sonntag: Union Berlin gewinnt auch das 4.Spiel hintereinander nicht, nur ein 1:1 gegen Wolfsburg. Freiburg gewinnt in letzter Minute gegen Hoffenheim und Bremen verliert zu Hause gegen Leverkusen.

Am 24. Spieltag ist das Spitzenspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr beim Revierderby FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund – zum 100. Mal findet dieses Duell in der Bundesliga statt. Meisterschaftskandidat Dortmund kann im Meisterrennen nachziehen, denn der FC Bayern spielt am Samstag um 15:30 Uhr gegen Augsburg. Außerdem spielen neben Schalke noch weitere Kellerkinder der Tabelle: Bochum in Köln, Stuttgart in Frankfurt, Hertha gegen Mainz und Hoffenheim in Freiburg. Die weiteren Partien sind RB Leipzig gegen Gladbach, Bremen gegen Leverkusen und Wolfsburg gegen Union.

Samstagspiele 15:30 Uhr mit Bayern, RB, Frankfurt, Mainz

Am Samstag, den 11. März 2023, um 15:30 Uhr spielen vier Teams, die sich im Bereich der Startplätze für den internationalen Wettbewerb befinden. Bayern München hat nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale ein Heimspiel gegen FC Augsburg. Bayern München ist großer Favorit im Derby.

Weiterhin hat RB Leipzig ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, welches zur Generalprobe fürs anstehende CL-Achtelfinale Leipzig gegen ManC wird. In der Bundesliga hat RB zuletzt in den Spitzenspielen gegen Union und BVB eine Niederlage eingesteckt, sodass das Team im Rennen um die Meisterschaft wohl keine Chancen mehr hat. Am Samstag ist RB Leipzig dennoch favorisiert.

Außerdem spielen am Samstag um 15:30 Uhr Frankfurt und Stuttgart gegeneinander. Stuttgart versucht die Serie von 21 sieglosen Auswärtsspielen aufzuhalten. Außerdem spielt die SGE aufgrund der tabellarischen Situation noch um einen Startplatz für die Champions League nächstes Jahr. Das vierte Spiel am Samstag um 15:30 Uhr lautet Mainz gegen Hertha. Gastgeber Mainz 05 ist derzeit richtig gut drauf und hat vier Siege infolge. Hingegen befindet sich Hertha BSC mitten im Abstiegskampf.

Samstagabend 18:30 Uhr – Revierderby FC Schalke 04 und Borussia Dortmund

Das Bundesligaspiel am Samstag, den 11. März 2023, 18:30 Uhr ist FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Vor dem Derby im Ruhrpott kochten die Gemüter hoch, weil in der Arena ein Alkoholverbot verhängt wurde. Sportlich könnte es beim 100. Jubiläum des Derbys in der Bundesliga ebenfalls hoch hergehen. Schalke ist befindet sich derzeit in guter Form und Dortmund braucht 3 Punkte im Titelkampf.

Freitag, 10. März 2023, 20:30 Uhr – 1. FC Köln gegen VfL Bochum 0:2

Am Freitag, den 10. März 2023, um 20:30 Uhr lautet die Auftaktpartie des Spieltags Köln gegen Bochum. Die Gastmannschaft aus Bochum liegt nach der Niederlage am vorigen Spieltag erstmals seit dem 10. Spieltag wieder auf dem letzten Platz der Tabelle. Dementsprechend steht der VfL etwas unter Druck. Allerdings ist der 1. FC Köln am Freitagabend eher ein einfacher Gegner, denn die Domstädter haben die letzten 5 Freitagsspiele allesamt verloren.

23. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Das Freitagsspiel am 10. März 2023 und die 3 Spiele am Sonntag, den 12. März 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 4 Spiele am Samstag, den 11. März 2023, um 15:30 Uhr sowie das Ruhrpottderby um 18:30 Uhr. Außerdem läuft bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit 4 Spielen.

Bundesliga Tabelle nach dem 23.Spieltag

Hier geht es zur aktuellen Bundesliga Tabelle.