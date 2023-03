Fußball heute Sonntagsspiele * Bundesliga 23. Spieltag * Wer spielt heute?

Der 23. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga geht dem Ende zu, heute noch zwei Sonntagspiele: Bayer 04 gegen Hertha, Wolfsburg gegen Frankfurt. Am Wochenende zwischen dem 3. und 5. März 2023 gibt es 9 Begegnungen im Fußball-Oberhaus. Der Kracher des Wochenendes ist bereits heute am Freitag, den 3. März 2033, wenn Borussia Dortmund und RB Leipzig gegeneinander spielen. Außerdem spielt Tabellenführer FC Bayern München am Samstagabend in Abstiegskandidat Stuttgart. Weiterhin sind 4 weitere Teams neben Stuttgart in der Abstiegszone – Bochum (17.) und Schalke (18.) spielen heute gegeneinander. Alle Bundesligaspiele des 23. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Sky überträgt den Samstag, bei DAZN laufen die Spiele vom Freitag und Sonntag.

Update Fr.: Der BVB übernimmt wieder die Tabellenführung, gewinnt mit 2:1. RB Leipzig nutzte seine Chancen nicht und hätte mehr draus machen können.

Update Sa. 21:00: Die Bayern gewinnen gegen Stuttgart und setzen sich wieder an die Spitze der Tabelle.

Fußball heute Sonntagsspiele

2 Sonntagspiele heute: Bayer 04 gegen Hertha 4:1, Wolfsburg gegen Frankfurt 2:2



Am 23. Spieltag ist das Spitzenspiel bereits Freitagsabends mit BVB gegen RB Leipzig. Dortmund kann auf Platz 1 springen. Außerdem spielen die Top-Teams Bayern und Union gegen Stuttgart und gegen Köln. Ein interessantes Spiel ist das direkte Duell zwischen dem Tabellenletzten und -vorletzten – im Ruhrderby stehen sich Bochum und Schalke gegenüber. Weiterhin spielen die Abstiegskandidaten Hoffenheim in Mainz und Hertha in Leverkusen. Im Rennen um die internationalen Plätze könnte sich das Feld enger zusammenschieben, wenn Gladbach und Wolfsburg gegen Freiburg und Frankfurt gewinnen.

Die Sonntagsspiele – Bayer 04 gegen Hertha, Wolfsburg gegen Frankfurt

Am Sonntag, den 5. März 2023, treffen Bayer Leverkusen und Hertha BSC Berlin im frühen Spiel um 15:30 Uhr aufeinander. Leverkusen ist zwar favorisiert, allerdings ist die Hertha gut drauf und konnte 2 der letzten 3 Spiele gewinnen. Im späteren Spiel um 17:30 Uhr gibts das Spiel des Tabellen-6. Frankfurt gegen den Tabellen-7. Wolfsburg. Frankfurt hat einen Vorsprung von 5 Punkten, sodass Wolfsburg mit einem Heimsieg näher heranrücken könnte – das wird ein spannendes Spiel.

Buli-Spielplan: Wer spielt am Wochenende in der Bundesliga?

23.Bundesliga-Spieltag vom 03. bis 05.März 2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 03.03.2023 20:30 Borussia Dortmund 2:1 RB Leipzig 04.03.2023 15:30 VfL Bochum 0:2 FC Schalke 04 04.03.2023 15:30 Bor. Mönchengladbach 0:0 SC Freiburg 04.03.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 1:0 1899 Hoffenheim 04.03.2023 15:30 1. FC Union Berlin 0:0 1. FC Köln 04.03.2023 15:30 FC Augsburg 2:1 Werder Bremen 04.03.2023 18:30 VfB Stuttgart 1:2 Bayern München 05.03.2023 15:30 Bayer Leverkusen 4:1 Hertha BSC 05.03.2023 17:30 VfL Wolfsburg 2:2 Eintracht Frankfurt

Samstag 15:30 Uhr – Bochum gegen Schalke, Union gegen Köln

Am Samstag, den 4. März 2023, um 15:30 Uhr gibts ein Derby am Tabellenende, wenn der VfL Bochum und der FC Schalke 04 gegeneinander spielen. Vor dem Spiel meldeten sich einige Ehemalige zu Wort, die eine Historie mit beiden Clubs haben. Peter Neururer findet die Ausgangslage „herzzerreißend“ und Huub Stevens meint, dass beide Teams direkt absteigen. Bochum ist bei den Buchmachern gegen Schalke leicht favorisiert, allerdings gelang der S04 zuletzt der Befreiungsschlag. Schalke könnte mit einem Sieg den letzten Platz verlassen, was für zusätzliche Motivation sorgen könnte.

Außerdem hat der Tabellendritte Union Berlin ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Bei Union gabs am vorherigen Spieltag einen Dämpfer im Spitzenspiel gegen Bayern München, sodass das Team heute eine Leistungssteigerung braucht. Beim 1. FC Köln schlug in den letzten 6 Spielen nur 1 Sieg zu Buche – zuletzt gabs 2 Niederlagen gegen Stuttgart und Wolfsburg.

Die drei weiteren Spiele sind Mainz gegen Hoffenheim, Gladbach gegen Freiburg und Augsburg gegen Bremen. Der FSV Mainz hat 3 Siege in Folge und könnte noch um die internationalen Plätze mitspielen – Hoffenheims Negativlauf könnte weitergehen. Freiburg könnte wieder auf einen CL-Platz vorrücken. Gladbach, Bremen und Augsburg befinden sich etwa im Mittelfeld der Tabelle.

VfB Stuttgart gegen Bayern München – Samstagabend 18:30 Uhr

Das Bundesligaspiel am Samstag, den 4. März 2023, 18:30 Uhr ist VfB Stuttgart gegen Bayern München. Der VfB spielt zum zweiten Mal um diese Uhrzeit und will es diesmal besser machen als bei der Niederlage gegen Schalke letzte Woche. Der FC Bayern München ist hoher Favorit auf einen souveränen Sieg.

Fußballwetten zur Fußball-Bundesliga

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig – 2:1 Sieg der Borussen

Am Freitag, den 3. März 2023, um 20:30 Uhr spielt Ex-BVB-Coach Marco Rose mit seinem neuen Team RB Leipzig in Dortmund. Im Hinspiel konnte RB mit Rose deutlich mit 3:0 gewinnen. Allerdings ist der BVB in 2023 enorm stark und konnte alle Spiele gewinnen. Unter Rose ist Leipzig aber auswärts stark unterwegs und steht nun bei sieben Spielen ohne Niederlage. Beim BVB liebt man den Freitagabend – die unglaubliche Serie von 32 ungeschlagenen Spielen seit 2004 am Freitagabend könnte heute ausgebaut werden. Dortmund ist laut Wettquoten leicht favorisiert.

23. Spieltag : Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Die 3 Spiele am Freitag, den 3. März, und Sonntag, den 5. März 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 6 Spiele am Samstag, den 4. März 2023. Außerdem läuft bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit allen 5 Spielen.

Bundesliga Tabelle nach dem 22.Spieltag