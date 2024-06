Fußball heute ARD live ** Länderspiel Deutschland – Ukraine

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft vor. Nur noch wenige Tage trennen sie vom Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14.Juni, und die Anspannung wächst. Am heutigen Montag steht ein wichtiges Testspiel in Nürnberg gegen die Ukraine auf dem Plan, das vorletzte, bevor das Turnier beginnt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr, die ARD Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Das 3.Länderspiel des Jahres für die deutsche Fußballnationalmannschaft soll die Begeisterung im Land weiter steigern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat fast die gesamte Stammelf gefunden und nutzt die verbleibenden Spiele, um Automatismen und Abläufe einzuüben, doch es fehlen Kroos und Rüdiger sowie die BVB Spieler. Die Mannschaft trifft auf eine ukrainische Mannschaft, die trotz der schwierigen Lage im Land sportlich einiges zu bieten hat und bei der EM möglicherweise für Überraschungen sorgen könnte.

Deutschland gegen Ukraine live: Die Übertragung im TV

Das Testspiel zwischen Deutschland und der Ukraine wird am Montagabend in der ARD übertragen. Die Berichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, direkt nach der Tagesschau, und kommt live aus Nürnberg. Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger übernehmen die Stimmen und Analysen vor und nach dem Spiel. Kommentator Tom Bartels und Experte Thomas Broich begleiten die Zuschauer durch das Geschehen auf dem Platz.

Offiziell 20 Uhr – So wird Deutschland gegen die Ukraine spielen:

Neuer – Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt – Andrich, Groß, Gündogan – Wirtz, Musiala, Havertz

Deutschland gegen Ukraine: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Das Spiel kann auch über das Internet im LIVE-STREAM verfolgt werden. Die ARD bietet alle ihre Übertragungen sowohl im Computer als auch über eine App in der kostenlosen Mediathek an. Hier können Zuschauer nicht nur das Live-Programm sehen, sondern auch auf Filme, Serien und Dokumentationen zugreifen.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Homepage der Sportschau. Der Stream ist sowohl über den Browser als auch auf Mobilgeräten wie Smartphone oder Tablet verfügbar. Es genügt, die kostenlose Sportschau-App auf dem gewünschten Gerät zu installieren, um das Spiel live zu verfolgen.

Deutschland gegen Ukraine: Die Übertragung in der Übersicht

