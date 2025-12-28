Fußball heute Afrika-Cup: Elfenbeinküste mit Remis gegen Kamerun

Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel verpasst. Im Spitzenduell gegen Kamerun trennten sich die beiden Teams 1:1. Der Titelverteidiger steht nun wie der Gegner noch nicht sicher im Achtelfinale. Die Ivorer müssen sich steigern, um die K.o.-Runde zu erreichen.

Spannendes Duell zwischen Elfenbeinküste und Kamerun

Im prestigeträchtigen Match zwischen der Elfenbeinküste und Kamerun, das in Marrakesch stattfand, ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte in der Gruppe F. Amad Konan erzielte in der 51. Minute die Führung für die Ivorer. Doch nur fünf Minuten später konterte Kamerun durch Junior Tchamadeu und stellte auf 1:1. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Großchancen auf beiden Seiten.

Leistungsstarke Akteure auf dem Platz

Bei den Elfenbeinküstlern stand erneut der Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig in der Startelf. Der junge Spieler konnte mit seiner Dynamik und Schnelligkeit überzeugen. Auf Seiten der Kameruner begann Christian Kofane von Bayer Leverkusen, der in der 22. Minute mit einem Schuss ans Aluminium für Aufsehen sorgte. Der Unparteiische hatte alle Hände voll zu tun, um die spannungsgeladene Partie zu leiten.

Tabelle der Gruppe F

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Elfenbeinküste S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Kamerun S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 ▲ Mozambique N S > 2 1 0 1 3 3 0 3 4 ▼ Gabon N N > 2 0 0 2 2 4 -2 0 Africa Cup of Nations 2025

Auswirkungen auf die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 ebenfalls auf die Elfenbeinküste, die von DFB-Sportdirektor Rudi Völler als eines der besten Teams Afrikas bezeichnet wurde. Es bleibt abzuwarten, wie sich die „Elefanten“ bis dahin weiterentwickeln und ob sie ihre Form finden, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

Gabun enttäuscht im Kellerduell

Im anderen Spiel der Gruppe F musste Gabun eine bittere 2:3-Niederlage gegen den Außenseiter Mosambik hinnehmen. Dies war der erste Sieg in der Geschichte der Afrikameisterschaft für Mosambik, während Gabun weiterhin ohne Punkt dasteht. Die Leistung des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs Pierre-Emerick Aubameyang konnte nicht verhindern, dass Gabun in der Tabelle weiter abrutscht.