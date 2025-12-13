„Schock im Stadion: Messi bricht Indien-Tour nach Fan-Ausschreitungen abrupt ab – Was steckt wirklich dahinter?“

Fußball-Superstar Lionel Messi musste eine Stadiontour in Indien vorzeitig abbrechen, nachdem wütende Fans chaotische Zustände innerhalb des Stadions verursacht hatten. Im Salt Lake Stadion von Kolkata war der 38-Jährige Teil seiner “G.O.A.T Tour”, die gemeinsam mit seinen Inter Miami-Kollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez stattfand. Trotz der überwältigenden Fan-Menge und strenger Sicherheitsvorkehrungen gab es Ausschreitungen, die schließlich zu Messis frühem Verlassen des Events führten.

Chaotische Zustände in Kolkata während der Stadiontour

Bei der Veranstaltung in Kolkata hatten Tausende Fans Tickets gekauft, um den argentinischen Weltmeister zu sehen. Viele waren jedoch über die Organisation verärgert, was zu einem unerwarteten Chaos führte. Fans stürmten das Spielfeld, rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und beschädigten Banner sowie Zelte. Zudem wurden Wasserflaschen in Richtung des Spielfelds geworfen.

Mamata Banerjee äußert sich nach den Vorfällen

Die westbengalische Ministerpräsidentin Mamata Banerjee entschuldigte sich öffentlich bei Lionel Messi und den Fans für den bedauerlichen Vorfall. In einem Beitrag auf X kündigte sie eine Untersuchung des Chaos an und drückte ihr Bedauern sowie ihren Schock über die Ereignisse aus. Ein hochrangiger Polizeibeamter erklärte, dass der Hauptorganisator der Veranstaltung festgenommen worden sei, nannte jedoch keine weiteren Details dazu.

Messis beeindruckende Statue und weitere Etappen der Tour

Trotz der Unruhen hatte Messi vor dem Chaos noch eine 21 Meter hohe Statue enthüllt, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt. In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner noch in weiteren Städten wie Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt wird Messi Berichten zufolge Premierminister Narendra Modi treffen. Außerdem wird es eine “Hola Messi”-Fanzone geben, die eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron und eine Nachbildung seiner Trophäensammlung zeigt.