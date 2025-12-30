Dubai wird zur neuen FIFA-Hauptstadt

Ab 2026 wird Dubai zur neuen Hauptstadt der FIFA und zur exklusiven Location für die jährliche Preisverleihung. Die Entscheidung, die „New World Football Awards“ in der pulsierenden Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate auszurichten, markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Fußballs. FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigt sich überzeugt, dass die neue Veranstaltung in Dubai ein „Weltklasse“-Event wird. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von Golfstaaten im internationalen Fußballsport.

FIFA-Preisverleihung künftig in Dubai

Die FIFA hat bekannt gegeben, dass die Preisverleihung ab 2026 ausschließlich in Dubai stattfinden wird. Diese Entscheidung stellt das Ende der bisherigen Veranstaltung „The Best FIFA Football Awards“ dar, die zuletzt in Doha, der Hauptstadt Katars, abgehalten wurde. Infantino betont, dass Dubai eine Stadt sei, die den Fußball „lebt und atmet“, und verspricht, dass die neue Veranstaltung von höchster Qualität sein wird.

Wachsende Rolle der Golfstaaten im Fußball

Die Entscheidung für Dubai reflektiert die zunehmende Einflussnahme der Golfstaaten auf den Weltfußball. Diese Regionen generieren erhebliche Einnahmen durch Sponsoring und Ticketverkäufe. So hat die FIFA zuletzt Medienrechte für die Klub-WM im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkauft. Saudi-Arabien, das die WM 2034 ausrichten wird, spielt eine zentrale Rolle in diesem finanziellen Ecosystem.

Strategische Partnerschaft und Sportmarketing

Die neue Partnerschaft zwischen der FIFA und Dubai wird durch den „Dubai Sports Council“ organisiert, der bereits an dem „Dubai Sports Strategic Plan 2033“ arbeitet. Ziel ist es, die Zahl der jährlich ausgetragenen Sportevents von etwa 400 auf 800 zu steigern. Diese Ambitionen zeigen, dass Dubai nicht nur ein Zentrum für Tourismus, sondern auch für internationalen Sport werden will.

World Sports Summit in Dubai

Um die neue Rolle Dubais im internationalen Sport zu festigen, findet am 29. und 30. Dezember 2025 der „World Sports Summit“ in der Stadt statt. Unter dem Motto „Uniting the World Through Sport“ wird dieser Gipfel das Engagement Dubais im Sportmarketing verdeutlichen. Infantino kündigte an, dass er künftig mindestens einmal jährlich nach Dubai reisen wird, um die Entwicklung des Fußballs in der Region voranzutreiben.

Quelle: https://www.sportschau.de/fussball/dubai-wird-zur-neuen-fifa-hauptstadt,vae-102.html