Asiencup: Jordanien trifft zweimal in der Nachspielzeit – Viertelfinale!

Beim Asiencup-Achtelfinale setzte sich Jordanien knapp mit 3:2 gegen den Irak durch und steht somit in der Runde der letzten Acht. Das Spiel war reich an Höhepunkten und Wendungen, die die Zuschauer fesselten. Die jordanische Mannschaft, die in ihrer Vorrundengruppe überraschend nur den dritten Rang belegte, zeigte gegen den Irak, der als Gruppensieger ins Viertelfinale einzog, eine beeindruckende Leistung. Trotz vergebener Chancen und einem Last-Minute-Tor vor der Halbzeitpause schafften es die Jordanier, sich durchzusetzen und zogen ins Viertelfinale des Asien-Cups ein.

Das irakische Team, das sich zuvor gegen die starken Japaner behaupten konnte, fand nicht zu seiner gewohnten Form zurück. Trainer Jesus Casas Garcia sah sich mit einer defensiven Unsicherheit seiner Mannschaft konfrontiert, die selten zu Akzenten in der Offensive fand. Im Gegensatz dazu nutzte Jordanien seine Chancen konsequent und stellte damit eindrucksvoll seine Ansprüche im Turnier unter Beweis.

Irak übernimmt die Kontrolle – Hussein nach Torerfolg vom Platz gestellt Nach einer intensiven Anfangsphase fanden die Iraker besser ins Spiel. Jordanien war in der zweiten Halbzeit sichtlich im Hintertreffen. Trotz herausragender Doppelparaden des jordanischen Schlussmanns gegen die Schüsse von Ali in der 56. Minute und von Bayesh elf Minuten später, musste er schließlich den Gleichstand anerkennen. Natiq, der Abwehrspieler Iraks, köpfte beim Elfmeter nach einer Vorlage von Jassim, wodurch es zum Ausgleich kam. Kurze Zeit darauf eroberten die Iraker die Führung. Eine präzise hereinfliegende Flanke von Doski fand durch eine unglückliche Berührung von Al-Arab den Weg zu Hussein, der als eingewechselter Spieler souverän den Ball im Netz der Jordanier versenkte. Die Freude währte jedoch nicht lange: Hussein, der bereits in der ersten Hälfte eine Verwarnung erhalten hatte, wurde für seine Nachahmung des jordanischen Jubels mit einer zweiten gelben Karte bedacht und somit des Feldes verwiesen. Die Iraker standen fortan vor der Herausforderung, mit einem Spieler weniger die Führung zu bewahren. Spielplan Asien Cup heute Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 29.01.24 12:30 🇮🇶 Irak 🇯🇴 Jordanien 2:3 Achtelfinale 29.01.24 17:00 🇶🇦 Katar 🇵🇸 Palästina 2:1 Achtelfinale

Jordanische Wendung im Schlussakt Jordanien bewahrte die Ruhe und nutzte ihre numerische Überlegenheit durch besonnenes Passspiel. Kurz vor Schluss setzte Suleiman einen Akt der Verzweiflung neben das Tor von Hussein (90. +3), doch Al-Arab reagierte geistesgegenwärtig auf einen geblockten Schuss von Suleiman und erzielte den Ausgleich zum 2:2 (90. + 5). Unmittelbar nach dieser entscheidenden Szene eroberten die Jordanier einen Fehlpass des irakischen Torhüters wieder. Der Ball gelangte zu Al-Rashdan, der mit einem gekonnten Schlenzer aus etwa 20 Metern Entfernung den Ball im rechten unteren Eck versenkte (90. + 7) – ein fulminanter Abschluss. Spielort und Zuschauer Stadion: Khalifa International Stadium

Zuschauerzahl: 35.814 Mit diesem Sieg bereitet sich Jordanien auf das Viertelfinalspiel gegen Tadschikistan vor, das für eine Überraschung sorgte, indem es die Vereinigten Arabischen Emirate im Elfmeterschießen besiegte.