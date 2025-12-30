Woltemade als Joker, Thiaw gut: Newcastle holt Arbeitssieg bei Burnley

Newcastle United hat sich aus der Mini-Krise befreit und feierte einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim FC Burnley. Der Blitzstart der Magpies, angeführt von Joelinton und dem Joker Nick Woltemade, war entscheidend für den Erfolg. Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw zeigte eine solide Leistung in der Innenverteidigung und stellte sich der Herausforderung über die gesamte Spielzeit. Dieser Sieg markiert den erst zweiten Auswärtssieg in dieser Saison für Newcastle.

Furioser Start der Magpies

Die Gäste aus Newcastle legten furios los. Bereits in der zweiten Minute nutzte Joelinton eine präzise Hereingabe von Anthony Gordon und brachte die Magpies in Führung. Nur fünf Minuten später war es der Debütant Yoane Wissa, der nach einem Abpraller den zweiten Treffer erzielte. Burnley reagierte zwar durch Josh Laurent, der in der 23. Minute den Anschlusstreffer erzielte, doch die Magpies blieben dominant.

Woltemade als Spielveränderer

Nick Woltemade kam erstmals in dieser Ligasaison von der Bank und zeigte sofort seine Qualitäten. Seine Einwechslung verlieh dem Spiel von Newcastle zusätzlichen Schwung. Trotz einer großen Chance für Thiaw in der 78. Minute, die er per Kopf vergab, blieb das Ergebnis bis zum Ende spannend.

Nachspielzeit bringt die Entscheidung

In der Nachspielzeit sicherte Bruno Guimarães mit einem Treffer in der 90.+3 Minute den 3:1-Endstand. Dieser Sieg ist für Newcastle nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern auch ein wichtiger Schritt in der Premier-League-Tabelle. Mit diesem Erfolg festigten die Magpies ihre Ambitionen und zeigen, dass sie bereit sind, sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien.

Tabellenkonkurrenten kommen nicht über Unentschieden hinaus

Parallel zu Newcastles Sieg konnte der Tabellenfünfte FC Chelsea nur ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Bournemouth erzielen. Auch Brighton & Hove Albion, unter der Leitung von Teammanager Fabian Hürzeler, nahm einen Punkt mit nach Hause nach einem 2:2 bei West Ham United. Die Konkurrenz bleibt spannend, während Newcastle sich wieder in der oberen Tabellenhälfte positioniert.