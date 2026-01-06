Typisch FC Bayern: Karls Real-Flirt „völlig entspannt“

Jungstar Lennart Karl von Bayern München hat sich nach einem öffentlichen Flirt mit Real Madrid intern entschuldigt. Sportvorstand Max Eberl sieht das Thema als erledigt an und betont, dass auch ein 17-Jähriger Fehler machen darf. Karl hatte kürzlich seinen Traum, eines Tages für die Königlichen zu spielen, geäußert, was zu einer kurzen Kontroverse führte.

Karl entschuldigt sich für seine Äußerungen

Nach dem überzeugenden Testspielsieg gegen RB Salzburg, bei dem Lennart Karl als Doppelpacker glänzte, äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zur Situation. Er erklärte, dass der Spieler die Angelegenheit „völlig entspannt wahrgenommen“ habe. Gleichzeitig betonte Eberl, dass es normal sei, wenn ein junger Spieler wie Karl einmal unbedacht spricht.

Der Umgang mit jungen Talenten

„Ein 17-Jähriger darf auch mal Fehler machen“, erklärte Eberl weiter und berichtete von Karls Selbstreflexion. Nach einem Besuch beim Fanklub habe der Jungstar sich am nächsten Tag bei den Verantwortlichen entschuldigt und angemerkt, dass seine Aussagen möglicherweise falsch interpretiert werden könnten. Eberl und die Vereinsführung schätzen Karls Ehrlichkeit und die Fähigkeit, aus seinen Erfahrungen zu lernen.

Karls Traum von Real Madrid

In einem Interview am vergangenen Sonntag hatte Karl offenbart, dass es sein Traum sei, eines Tages für Real Madrid zu spielen. „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen“, sagte er. Diese Aussage sorgte für Aufregung, doch Eberl und Sportdirektor Christoph Freund nahmen dies gelassen und beschreiben Karl als einen Spieler, der sein Herz auf der Zunge trägt.

Positive Entwicklung des Talents

Sportdirektor Christoph Freund lobte den jungen Spieler und bemerkte: „So spielt er auch Fußball! Er scheut sich nicht, seine Meinung zu äußern, sowohl außerhalb als auch auf dem Platz.“ Karl sei sich der Sensibilität seiner Äußerungen bewusst gewesen und habe die Angelegenheit schnell geklärt. Eberl hob hervor, dass Karl sich „extrem wohl beim FC Bayern“ fühle und derzeit seine Zeit mit Freude genieße.