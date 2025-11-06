Neues adidas DFB WM Trikot 2026 vorgestellt * Heute kommt das Deutschland Trikot 2026

Welches Adidas Trikot trägt Deutschland bei der WM 2026?

Heute hat adidas die neuen DFB Trikots 2026 zur kommenden Fußballweltmeisterschaft veröffentlicht. Es ist das letzte Kapitel einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit: Für die WM 2026 hat Adidas noch einmal tief in die Designkiste gegriffen und gleich zwei starke DFB Trikots für die deutsche Nationalmannschaft entworfen – ein historisch angehauchtes DFB Heimtrikot und ein auffälliges blaues DFB-Auswärtsjersey, welches noch nicht bestätigt wurde Die Bilder stammten wie so oft von der gut informierten Fußballseite Footy Headlines, die in den vergangenen Jahren mit ihren Leaks stets richtig lag.

Bei den Länderspielen am 14.11. gegen Luxemburg und am 18.11. gegen die Slowakei werden die neuen Deutschlandtrikots das erste Mal getragen. Bei der WM 2026 werden wir sie dann hoffentlich öfters sehen. Wir hatten im März 2025 und im September bereits auf die Leaks hingewiesen.

Wann gibt es das neue Deutschland Trikot?

Der erste Einsatz des neuen Heimtrikots ist für die beiden letzten Qualifikationsspiele im November 2025 geplant. Bei den Spielen gegen Luxemburg (14.11.) und die Slowakei (17.11.) soll die deutsche Nationalmannschaft erstmals im neuen Look auflaufen. Eine offizielle Vorstellung dürfte also ebenfalls im Umfeld dieses Zeitraums erfolgen. In den Handel kommen die DFB-Trikots dann einige Tage vorher, zunächst im offiziellen DFB Fanshop.

Wie sieht das neue DFB-Heimtrikot 2026 aus?

Das Heimtrikot zitiert klar die WM-Siegertrikots von der Weltmeisterschaft 1990. Ein großes, dreifarbiges V-Muster in Schwarz, Rot und Gold dominiert die Brust – ganz ähnlich wie bei den Endspielen gegen Argentinien, in denen sich Deutschland jeweils mit 1:0 zum Weltmeister krönte. Die Grundfarbe bleibt klassisch weiß, der Kragen und die Ärmelbündchen sind in Schwarz gehalten, mit dezenten Farbakzenten.

Besonderes Detail: Das Adidas-Logo auf der Brust ist im Vintage-Stil von 1949/50 gehalten, dazu ein Nackenlabel mit dem Aufdruck „Seit 1954 – das Trikot der Nationalmannschaft“. Die vier Sterne über dem DFB-Wappen sind mit den Jahren 1954, 1974, 1990 und 2014 versehen.

Wie sieht das neue DFB-Auswärtstrikot 2026 aus?

Auch das Auswärtstrikot für die WM 2026 wurde bereits geleakt – und setzt ganz andere visuelle Akzente. Das Jersey kommt in einem dunkel-marineblauen Grundton, kombiniert mit weißen Logos und mintfarbenen Elementen. Besonders auffällig: ein dynamisches Zickzackmuster, das dem Trikot eine moderne und auffällige Optik verleiht.

Ein echtes Novum ist das Adidas-Logo: Statt dem bekannten „Performance“-Logo kommt hier das klassische Trefoil-Logo zum Einsatz – zum zweiten Mal in der Neuzeit bei einem DFB-Trikot. Laut den Leaks soll dieses Logo übrigens auf allen internationalen Auswärtstrikots von Adidas 2026 verwendet werden.

Wer hat das neue Deutschland-Trikot entworfen?

Verantwortlich für das Design beider Trikots ist Adidas – der DFB-Ausrüster seit 1954. Die WM 2026 markiert gleichzeitig das Ende der jahrzehntelangen Partnerschaft, denn ab 2027 übernimmt Nike die Ausrüstung der deutschen Nationalmannschaft. Das Heim- und Auswärtstrikot für 2026 gelten somit als letztes gemeinsames Kapitel dieser traditionsreichen Verbindung.

Welches Unternehmen ist der Ausrüster des DFB 2026?

Adidas wird noch bei der Weltmeisterschaft 2026 offizieller Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft sein. Danach folgt der Wechsel: Ab 2027 ist Nike für die DFB-Trikots verantwortlich – eine Entscheidung, die bereits im Frühjahr 2024 für Diskussionen gesorgt hatte.

Welche Farben haben die neuen DFB-Trikots 2026?

DFB Heimtrikot : Weiß mit auffälligem V-Muster in Schwarz, Rot und Gold, schwarzer Kragen, weiße Rückseite

DFB Auswärtstrikot: Dunkles Marineblau als Grundfarbe, weiße Logos, mintfarbene Akzente und Zickzackmuster

Wie unterscheidet sich das WM-Trikot 2026 vom EM-Trikot 2024?

Das Trikot der Heim-EM 2024 setzte auf ein modernes Design mit dezentem Farbverlauf und glatten Linien. Das 2026er-Trikot ist dagegen deutlich nostalgischer und stärker visuell aufgeladen. Vor allem das große V-Muster, das direkt an vergangene Titel erinnert, sowie das Retro-Adidas-Logo geben dem Trikot ein völlig anderes, symbolträchtiges Erscheinungsbild. Auch das Auswärtstrikot wirkt mutiger als das 2024er-Dark-Mode-Design – mehr Kontrast, mehr Farbe, mehr Kante.