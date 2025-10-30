Neues DFB Deutschland Trikot 2026 – Adidas enthüllt Retro-Schriftzug

Bei der Weltmeisterschaft 2026 setzt Adidas ein deutliches Zeichen: Für die neuen DFB Trikot 2026 der deutschen Nationalmannschaft wurde eine eigene Schriftart entwickelt – inspiriert vom Retro-Design vergangener Jahrzehnte. Die neue Typografie ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern markiert zugleich den Abschluss einer Ära: 2026 ist das letzte große Turnier mit Adidas als Ausrüster des DFB, bevor Nike ab 2027 übernimmt.

Rückkehr zum Retro-Look: Die neue Schriftart im Detail

Die maßgeschneiderte Schrift für das neue WM-Trikot ist deutlich vom Stil der 1990er- und frühen 2000er-Jahre geprägt. Auffällig sind die kantigen, blockartigen Zeichen – markant, klar und mit einer deutlichen Linienführung. Besonders ins Auge fällt die dünne Linie, die mittig durch jede Rückennummer verläuft und dem Ganzen eine schablonenartige Optik verleiht. Dieser visuelle Kniff sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und hebt die deutsche Nationalmannschaft von anderen Adidas-Trikots zur WM 2026 ab.

Tradition der Einzigartigkeit: Deutschland bleibt seinem Stil treu

Deutschland bleibt damit einer Tradition treu, die sich über mehrere Turniere erstreckt: eigene, speziell entworfene Schriftarten für große Wettbewerbe. Auch Spanien wird laut Informationen von Footy Headlines eine exklusive Schriftart nutzen – im Gegensatz zu vielen anderen Adidas-Teams, die auf ein standardisiertes Design zurückgreifen. Für Fans bedeutet das: Wer sich das Trikot holt, bekommt nicht nur ein Stück Fußballmode, sondern auch ein Sammlerstück mit besonderem Wiedererkennungswert.

Vorstellung im November – Auswärtstrikot folgt im März

Die Premiere des neuen Heimtrikots samt Schriftzug ist für November 2025 geplant. Dann wird auch die Schriftart offiziell präsentiert. Das Design für das Auswärtstrikot und dessen Schriftart soll im März 2026 folgen – wenige Monate vor dem Turnierstart. Bereits jetzt kursieren erste Bilder im Netz, veröffentlicht von der gut informierten Plattform „Footy Headlines“.

Adidas verabschiedet sich mit Stil

Die Einführung einer eigenen Schriftart ist mehr als nur ein stilistisches Detail – es ist ein bewusster Schlusspunkt unter eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Adidas und dem DFB. Seit Jahrzehnten prägt der deutsche Sportartikelhersteller das Erscheinungsbild der Nationalmannschaft. Mit dem Wechsel zu Nike ab 2027 endet diese Ära – das Turnier 2026 wird so auch visuell zu einem letzten Kapitel in einer langen gemeinsamen Geschichte.