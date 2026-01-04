Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala brennt auf Comeback

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala plant sein Comeback für den FC Bayern „in den kommenden Wochen“. Der 22-Jährige äußerte sich optimistisch beim Neujahrsbesuch des Fanclubs Red Bull Taubenbach. Obwohl das bevorstehende Testspiel gegen Salzburg zu früh für ihn kommt, hofft Trainer Vincent Kompany auf erste Einsatzminuten Ende Januar.

Jamal Musiala hat sich nach seiner schweren Verletzung, die er im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain erlitt, zurück ins Mannschaftstraining gekämpft. Der Spieler, der unter einem Wagenbeinbruch und einer Sprunggelenksluxation litt, betont, dass die Entscheidung über sein Comeback nicht allein bei ihm liegt. „Wäre es meine Entscheidung, hätte ich letzten Monat schon gespielt“, erklärte er vor rund 1000 Anhängern in Simbach am Inn.

Vorbereitung auf das Testspiel in Salzburg

Das Testspiel der Münchner am Dienstag in Salzburg (15.00 Uhr/fcbayern.tv) sei für Musiala jedoch noch zu früh. „Wir gucken einfach, dass ich gut reinkomme und nicht Angst habe“, fügte er hinzu. Seine Rückkehr ins Teamtraining kurz vor Weihnachten scheint vielversprechend, und er ist zuversichtlich, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann.

Trainersicht auf Musialas Rückkehr

Trainer Vincent Kompany äußerte die Hoffnung, Musiala bereits Ende Januar erste Einsatzminuten geben zu können. Der enge Terminplan der Bayern erfordert jedoch eine vorsichtige Herangehensweise, um sicherzustellen, dass der Spieler vollständig fit ist, bevor er wieder ins Geschehen eingreift.

Traditionelle Fanclub-Besuche

Vor den Fanclub-Besuchen am ersten Wochenende des neuen Jahres absolvierte die Mannschaft am Sonntagvormittag ein Training bei sonnigem, jedoch frostigem Wetter. Diese Besuche wurden aufgrund des engen Spielplans in den Januar verlegt. Harry Kane, ein weiterer Star des FC Bayern, besuchte den Fanclub Red White Bombers in Denkendorf und wurde dort mit Blasmusik empfangen.