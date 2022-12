Fußball heute ZDF Live Stream am Samstag 10.12. im TV – Wer überträgt die WM-Viertelfinalspiele?

Nach den zwei furiosen ersten WM Viertelfinalen, die beiden ins Elfmeterschießen mussten, sehen wir heute ab 16 Uhr zwei weitere vielversprechende WM-Spiele in Katar bei der FIFA WM 2022. Kroatien setzte sich überraschend gegen Brasilien durch, Argentinien musste Überstunden machen und im Elfmeterschießen die Niederländer besiegen. Um 16 Uhr heute live im ZDF und auf MagentaTV kommt es zum Duell der Herausforderer aus Marokko und dem Europameister von 2016 Portugal. Wer hätte die Afrikaner im Viertelfinale erwartet? Es ist erst das vierte Mal, dass ein Mitglied des afrikanischen Fußballverbandes soweit kommt. Béla Réthy darf im ZDF kommentieren, bei MagentaTV macht dies Jan Platte.

Das zweite Viertelfinale dagegen könnte gut als Finale einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft durchgehen. Dem WM Turnierbaum sei Dank, sehen wir heute ab 20 Uhr den Fußballklassiker Frankreich gegen England, Harry Kane gegen Kylian Mbappé! Nur einer kommt ins WM-Halbfinale – gehen wir heute nach einem knappen WM-Spiel auch wieder in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen? Oliver Schmidt im ZDF und Wolff Fuss bei MagentaTV haben das Vergnügen dieses Spiel kommentieren zu dürfen.

Die WM-Vorberichte starten um 14:30 Uhr bei MagentaTV, im ZDF geht es um 15:05 Uhr los.

Update 16 Uhr – Anpfiff bei Marokko gegen Portugal. Wir starten den Liveticker.

ARD und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Anders als gestern sehen wir wieder beide WM Viertelfinale in den öffentlich-rechtlichen Sender, MagentaTV ist natürlich parallel auch wieder dabei. Um 15:05 Uhr begrüßen im ZDF Katrin Müller-Hohenstein und die Co-Moderatoren und Weltmeister 2014 Christoph Kramer und Per Mertesacker die Zuschauer, schon um 14:30 Uhr geht es bei der Telekom ins Warmup für das Viertelfinale Marokko gegen Portugal und ab 15 Uhr in die Vorberichterstattung mit Johannes B. Kerner und seinen Experten Michael Ballack und Lars Stindl. Jan Platte (Magenta) und Béla Réthy im ZDF sitzen beim Spiel an den Mikros.

Um 20 Uhr dann der Fußballhit Frankreich gegen England, um 19 Uhr gehen die Vorberichte los. Jochen Breyer wird mit Christoph Kramer und Per Mertesacker ins Spiel einführen, Johannes B. Kerner mit seinen Experten Michael Ballack und Lars Stindl bei Magenta. Oliver Schmidt wird mit Sandro Wagner beim ZDF das Spiel kommentieren, Wolff Fuss bei der Telekom.

In der ARD startet das Sportstudio um 15:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 14 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Marokko gegen Portugal (16.00 Uhr) auf ZDF & Magenta TV

Magenta TV Kommentator: Jan Platte

ZDF Kommentator: Béla Réthy

Moderation ZDF: Katrin Müller-Hohenstein, Experten: Christoph Kramer und Per Mertesacker

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experten: Michael Ballack und Lars Stindl

Vorberichterstattung ab 15.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 15.05 Uhr (ARD)

Frankreich gegen England (20.00 Uhr) auf Magenta TV & ZDF

Kommentator ZDF: Oliver Schmidt mit Sandro Wagner

Magenta TV: Wolff Fuss

ZDF WM Moderatoren: Jochen Breyer, Experten: Christoph Kramer und Per Mertesacker

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experte: Michael Ballack und Lars Stindl

Vorberichterstattung ab 19.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 19.05 Uhr (ARD)