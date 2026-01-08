+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute: Wer zeigt Arsenal – Liverpool im Free-TV/Stream?

von

Am heutigen Donnerstag, den 08. Januar 2026, trifft Arsenal FC im Emirates Stadium auf den Liverpool FC. Dieses spannende Duell ist Teil des 21. Spieltags der Premier League und verspricht einen packenden Wettkampf zwischen dem Tabellenführer Arsenal und dem viertplatzierten Liverpool. Fußballfans können das Aufeinandertreffen live auf Sky verfolgen. Hier erfahren Sie alles zu Übertragung und Form der Teams.

Kai Havertz vom FC Arsenal macht sich vor dem Premier-League-Spiel FC Arsenal gegen FC Southampton im Emirates Stadium in London, Großbritannien, am 5. Oktober 2024 warm. (Foto: Izzy Poles/News Images)
Kai Havertz vom FC Arsenal macht sich vor dem Premier-League-Spiel FC Arsenal gegen FC Southampton im Emirates Stadium in London, Großbritannien, am 5. Oktober 2024 warm.
(Foto: Izzy Poles/News Images)

Übertragung des Spiels: Arsenal gegen Liverpool

Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen Arsenal FC und Liverpool FC wird live auf Sky zu sehen sein. Die Übertragung erfolgt sowohl über Sky Sport Premier League als auch in Sky Ultra HD. Leider wird das Match nicht im Free-TV ausgestrahlt, was bedeutet, dass Fans ein Abonnement benötigen, um nichts zu verpassen.

Aktuelle Form der Teams

Arsenal FC zeigt sich in hervorragender Verfassung und führt die Premier League mit 48 Punkten an. Im heimischen Emirates Stadium hat das Team von Mikel Arteta eine beeindruckende Bilanz von 9 Siegen und nur einem Unentschieden. In den letzten fünf Pflichtspielen konnte Arsenal alle gewinnen, einschließlich eines spannenden 3:2-Siegs gegen AFC Bournemouth.

Auf der anderen Seite ist Liverpool FC mit 34 Punkten auf dem vierten Platz. Die Mannschaft unter Cheftrainer Arne Slot hat auswärts 4 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen erzielt. Ihr letztes Premier League-Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden gegen Fulham FC. In den letzten fünf Wettbewerben blieb Liverpool jedoch ungeschlagen, mit drei Siegen und zwei Unentschieden.

Die Tabelle

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S S
>
20
15
3
2
40
14
26
48
2
Manchester City
Manchester City
S S U U U
>
21
13
4
4
45
19
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
S S N S U
>
21
13
4
4
33
24
9
43
4
FC Liverpool
FC Liverpool
S S S U U
>
20
10
4
6
32
28
4
34
5
Brentford
Brentford
S S U S S
>
21
10
3
8
35
28
7
33
Premier League 2025/2026

Direkte Duelle: Liverpool hat die Nase vorn

In den letzten fünf Begegnungen zwischen Arsenal und Liverpool hat Liverpool die Oberhand. Die Bilanz zeigt zwei Siege für die Reds, zwei Unentschieden und nur einen Sieg für die Gunners. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem knappen 1:0-Sieg für Liverpool, was die Konkurrenz zwischen den beiden Teams weiter anheizt.

Wett Tipps für das Duell

Für das bevorstehende Spiel gibt es interessante Wettmöglichkeiten. Ein Tipp auf einen Heimsieg von Arsenal FC wird bei Interwetten mit einer Quote von 1.57 bewertet. Wer auf ein Unentschieden setzen möchte, findet bei Merkur Bets eine Quote von 4.50, während ein Sieg von Liverpool FC bei Tipico mit 6.00 quotiert wird. Zudem könnte es lohnenswert sein, auf beide Teams zu wetten, die treffen. Dieser Tipp hat bei Merkur Bets eine Quote von 1.84, während die Quote für „Nicht beide Teams treffen“ bei Tipico bei 1.97 liegt.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

