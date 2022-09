Fußball heute live Länderspiele * Nations League 2022/23 Spielplan * Frankreich gegen Österreich

Heute am Donnerstag, den 22. September 2022, startet der 5. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23. In Liga A könnten Dänemark und die Niederlande den Gruppensieg sicherstellen. Außerdem könnten Frankreich und Wales bereits nach diesem Spieltag als Absteiger aus Liga A feststehen. Weiterhin sind die Nationalmannschaften von Kroatien, Österreich, Belgien und Polen (Gruppe A4) beteiligt. Die Türkei mit Coach Kuntz hat Heimspiel gegen Luxemburg. Die Nations-League-Spiele werden auf DAZN übertragen. Anstoßzeiten sind 16 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Heute, am 22. September 2022, geht es in der UEFA Nations League 2022/23 in die entscheidende Phase. Heute könnten bereits einige Entscheidungen fallen, wenn es um den Gruppensieg und den Gruppenletzten geht. Ein Top-Spiel heute ist Frankreich gegen Österreich, wo Frankreich dringend den ersten Saisonsieg braucht. Weiterhin spielen Kroatien gegen Dänemark, Polen gegen Niederlande und Belgien gegen Wales.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 22.09.2022 16:00 🇰🇿 Kasachstan - 🇧🇾 Weißrussland C / 3 22.09.2022 18:00 🇱🇻 Lettland - 🇲🇩 Moldawien D / 1 22.09.2022 20:45 🇭🇷 Kroatien - 🇩🇰 Dänemark A / 1 22.09.2022 20:45 🇫🇷 Frankreich - 🇦🇹 Österreich A / 1 22.09.2022 20:45 🇧🇪 Belgien - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales A / 4 22.09.2022 20:45 🇵🇱 Polen - 🇳🇱 Niederlande A / 4 22.09.2022 20:45 🇱🇹 Litauen - 🇫🇴 Färöer Inseln C / 1 22.09.2022 20:45 🇹🇷 Türkei - 🇱🇺 Luxemburg C / 1 22.09.2022 20:45 🇸🇰 Slowakei - 🇦🇿 Aserbaidschan C / 3 22.09.2022 20:45 🇱🇮 Liechtenstein - 🇦🇩 Andorra D / 1

A1: Kroatien gegen Dänemark – Holt Dänemark den Gruppensieg?

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft liegt in Liga A1 nach 4 Spielen auf dem ersten Platz. Dänemark hat 9 Punkte auf dem Konto, gefolgt vom heutigen Gegner Kroatien mit 7 Punkten. Die Rechnung für die Dänen ist simpel: Ein Sieg heute sichert die erste Teilnahme am Final Four. Gewinnt Kroatien, verliert Dänemark die Tabellenführung und die Entscheidung muss am 6. Spieltag fallen.

Bei den Buchmachern ist Kroatien heute Favorit auf einen Sieg gegen Dänemark. Die Wettquote für einen Sieg für Kroatien liegt bei 2.40. Hingegen kommt Dänemark nur auf eine 2.95. Von den 7 Länderspielen Kroatien gegen Dänemark konnte die kroatische Nationalmannschaft 4 Spiele gewinnen. Außerdem gewann Dänemark zweimal – einmal endete die Partie mit einem Unentschieden. Kroatien gewann die letzten drei Spiele in 2004, 2018 und 2022.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇰 Dänemark 4 3 0 1 8:5 +3 9 2 🇭🇷 Kroatien 4 2 1 1 3:4 -1 7 3 🇦🇹 Österreich 4 1 1 2 5:5 0 4 4 🇫🇷 Frankreich 4 0 2 2 3:5 -2 2

A1: Frankreich gegen Österreich – Schießen Rangnicks Ösis die Franzosen in Liga B?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft steht heute am 5. Spieltag gegen Österreich unter starkem Druck. Frankreich hat nach 4 Spielen erst 2 Zähler auf dem Konto und könnte heute bereits absteigen. Allerdings müsste Österreich dafür heute im Stade de France einen Dreier holen. Es ist das 2. Spiel des neuen Österreich-Coach Ralf Rangnick – sein Debüt gegen Frankreich endete mit einem 1:1-Remis.

Laut Wettquoten ist Frankreich hoher Favorit. Ein Frankreich-Sieg hat einige 1.40-Quote. Hingegen hat Österreich nur eine 7.50. Insgesamt gab es 24 Länderspiele zwischen den beiden Teams. Frankreich gewann 12-mal, Österreich holte 9 Siege. Außerdem hat Österreich das bessere Torverhältnis von 41:40 Toren.

A4: Polen gegen Niederlande – Kann die Niederlande den Gruppensieg sicherstellen?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft befindet sich heute im Fernduell mit Belgien um den ersten Platz. Die Niederlande hat 3 Punkte Vorsprung auf Belgien, könnte heute bereits den Gruppensieg holen und damit zum zweiten Mal nach 2018/19 ins Final Four einziehen. Für die polnische Nationalmannschaft geht es noch um den Klassenerhalt – allerdings hat Polen bereits drei Punkte Vorsprung auf Wales.

Das Länderspiel Polen gegen Niederlande könnte spannend werden, denn die Wettquoten liegen dicht beieinander. Für einen Niederlande-Sieg gibt es eine 2.05 und für Polen eine 3.40. Bisher gab es 18 Aufeinandertreffen beider Teams – die Niederlande gewann 8-mal. Hingegen holte Polen nur 3 Siege gegen die Niederlande. Außerdem gab es 7 Unentschieden.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 4 2 1 0 11:6 +5 10 4 🇧🇪 Belgien 4 2 1 1 9:6 +3 7 2 🇵🇱 Polen 4 1 1 2 5:10 -5 4 3 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 4 0 1 2 5:8 -3 1

A4: Belgien gegen Wales – Muss Wales heute absteigen?

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft hat gegen Belgien wahrscheinlich nur geringe Chancen auf Zählbares. Bei den Buchmachern ist Belgien hoher Favorit mit Quoten von 1.38 auf Sieg. Deswegen ist Wales heute ebenfalls auf Schützenhilfe der Niederlande gegen Polen angewiesen, wenn sie den Abstieg vermeiden wollen. Nach 4 Spielen hat Wales erst 1 Punkt und 3 Punkte Rückstand auf Polen.

Die Länderspielbilanz zwischen Belgien und Wales ist ausgeglichen: 6 Siege für Belgien, 5 für Wales und 5 Remis. Beim Torverhältnis führt Wales mit 23:22 Toren.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

In UEFA Nations League 2022/23 Gruppe C1 steht die Türkei als Aufsteiger fest. Die Türkei hat 4 Siege aus 4 Spielen und ein Torverhältnis von 14:0 Toren. Heute gegen Luxemburg startet die Kür – kann die Türkei mit weißer Weste durch die Saison gehen? Außerdem braucht Litauen in C1 einen Sieg gegen Färöer im Abstiegskampf. In Gruppe C3 kann Kasachstan gegen Belarus den Aufstieg klarmachen. Außerdem spielt Slowakei gegen Aserbaidschan. Weiterhin spielt Liga D1, wo Lettland fast durch ist. Denn Letten genügt heute ein Remis gegen den Tabellenzweiten Republik Moldau, um aufzusteigen.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute, am 22. September 2022 werden die 10 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 16 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A1: Kroatien – Dänemark (20:45 Uhr) – Kommentator: Kommentator: Freddie Schulz

A1: Frankreich – Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Kommentator: Stefan Galler

A4: Polen – Niederlande (20:45 Uhr) – Kommentator: Flo Hauser

A4: Belgien – Wales (20:45 Uhr) – Kommentator: Adrian Geiler

C1: Türkei – Luxemburg (20:45 Uhr) – Kommentator: Matthias Naebers

Frankreich gegen Österreich kommt ebenfalls auf ORF eins. Die Moderatoren sind Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentatoren sind Thomas König und Helge Payer. Türkei gegen Luxemburg läuft mit türkischsprachigem Kommentar auf TRT1.