Fußball heute Ergebnis: FC Bayern gewinnt gegen RB Salzburg 5:0

Der FC Bayern München hat ohne seinen Schlüsselspieler Jamal Musiala eine beeindruckende Generalprobe für den Restart in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Im Testspiel gegen RB Salzburg setzten sich die Münchner mit 5:0 durch. Mit Lennart Karl, der gleich doppelt traf, zeigten die Bayern eine dominierende Leistung und gehen optimistisch in die zweite Saisonhälfte.

Dominante Vorstellung der Bayern in Salzburg

Im Testspiel gegen RB Salzburg avancierte der FC Bayern München zu einem klaren Sieger. Die Münchner gewannen das Aufeinandertreffen mit 5:0, wobei die ersten 45 Minuten noch von einer gewissen Nervosität geprägt waren. Hiroki Ito erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0, nachdem ein Schuss von ihm unhaltbar abgefälscht wurde. In der zweiten Halbzeit drehten die Bayern dann auf und zeigten ihr Können.

Tor 45′ Hiroki Ito Tor 72′ Lennart Karl Tor 75′ Felipe Chávez Tor 88′ Lennart Karl Tor 90’+2 B ischof

Jamal Musiala: Rückkehr steht bevor

Obwohl Jamal Musiala aufgrund von leichten muskulären Problemen nicht mitwirken konnte, äußerte sich Sportvorstand Max Eberl optimistisch über die Situation des Youngsters. „Er hat noch leichte Probleme, aber nichts Dramatisches“, sagte Eberl bei fcb.tv. Auch Chefcoach Vincent Kompany blickt positiv in die Zukunft: „Wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden.“

Neuer und Kimmich fehlen, doch die Mannschaft bleibt stark

Zusätzlich zu Musiala mussten die Bayern auch auf Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. Trotz dieser personellen Ausfälle zeigte die Mannschaft eine starke Geschlossenheit. Kompany versicherte: „Keiner von denen wird langfristig fehlen.“

Spielverlauf und entscheidende Aktionen

Der Spielverlauf zeigte, dass Salzburg in der ersten Hälfte mehr Ballbesitz hatte, doch die Bayern nutzten ihre Chancen effizient. In der zweiten Halbzeit wechselte Kompany gleich elf neue Spieler ein, darunter Karl, Luis Díaz sowie Nationalspieler Jonathan Tah und Serge Gnabry. Karl erhöhte auf 2:0 und legte Felipe Chávez das 3:0 auf. Ein Freistoß von Kerim Alajbegovic landete an der Latte, doch die Bayern zeigten sich unbeeindruckt und setzten mit einem Treffer von Tom Bischof in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.