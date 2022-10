Fußball Bundesliga heute – Wer spielt heute? Aufstellungen Hertha – Hoffenheim & Schalke – Augsburg

Heute am Sonntag, 2.10.2022 wird der 8.Spieltag der Bundesliga mit 2 Spielen um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr komplettiert. Zunächst empfängt die Hertha in Berlin in Hoffenheim, danach gibt es Schalke gegen den FC Augsburg. Nach zwei Siegen in Folgen kann der FC Augsburg heute gegen Aufsteiger Schalke sich weiter von unten entfernen – der gute Lauf beflügelt die Fuggerstädter. Die Hertha steht bisher nur auf Platz 13 nach einem Sieg und einem Unentschieden, Hoffenheim dagegen mit einem Lauf nach 4 Siegen.

Wer spielt heute in der Bundesliga?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 02.10.2022 15:30 Hertha BSC -:- 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 02.10.2022 17:30 FC Schalke 04 -:- FC Augsburg 8. Spieltag

Aufstellung Hertha – Hoffenheim

BSC: Christensen – Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt – Sunjic – Tousart, Serdar – Lukebakio, Kanga, Ejuke

TSG: Baumann – Kabak, Vogt, Akpoguma – Kaderabek, Geiger, Angelino – Prömel, Baumgartner – Rutter, Kramaric

Aufstellung Schalke – Augsburg

S04: Schwolow – Brunner, van den Berg, Yoshida, Ouwejan – Krauß, Flick – Bülter, Drexler, Mohr – Terodde

FCA: Gikiewicz – Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago – Gruezo, Rexhbecaj – Hahn, Niederlechner, Demirovic – Berisha

Wer zeigt heute Fußball im TV & Stream?

Heute laufen auf MagentaSport, Sky und DAZN viele Fußballspiele.

13.00 Uhr MagentaSport: FC Viktoria Köln – VfB Oldenburg (3. Liga)

13.01 Uhr MagentaSport: u, a. Meppen – Hoffenheim (Frauen-Bundesliga)

13.30 Uhr Sky; Drei Spiele live und in der Konferenz (2. Liga)

14.00 Uhr MagentaSport: SV Wehen Wiesbaden – Rot-Weiss Essen (3. Liga)

15.00 Uhr Sky: Manchester City – Manchester United (Premier League)

15.30 Uhr DAZN: Hertha BSC – TSG Hoffenheim (Bundesliga)

16.00 Uhr MagentaSport: u, a. Duisburg – Bayern München (Frauen-Bundesliga)

17.05 Uhr DAZN: AS Monaco – FC Nantes (Ligue 1)

17.30 Uhr DAZN: FC Schalke 04 – FC Augsburg (Bundesliga)