Fußball heute Abend * 1:0 * Amazon prime: FC Villareal gegen FC Liverpool – Wer überträgt heute Fußball?

Heute und morgen stehen die beiden Rückspiele der Champions League Halbfinale auf dem Plan. Nach dem 2:0 Sieg der Liverpooler letzte Woche zu Hause gegen Villareal geht es für Klopps Mannschaft heute um den Einzug ins Finale – danach sieht es zumindest aus. Morgen dann das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City, die sich letzte Woche in England mit einem 3:4 trennten und der Welt zeigten, dass das ein Finale hätte sein können. Dramatik pur mit einem ungewissen Ausgang. Das Villareal-Spiel wird heute live bei Amazon zu sehen sein, das morgige Spiel aus Madrid wird DAZN zeigen.

Amazon live: Wer zeigt FC Villareal – FC Liverpool heute im TV?

Die Vorberichte starten ab 20:00 Uhr, der Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Sebastian Hellmann wird zusammen mit seinen Fußball-Experten Mario Gomez, Patrick Owomoyela und Tabea Kemme auf das Spiel einstimmen und danach kommentieren. Jonas Friedrich wird zusammen mit Weltmeister Benedikt Höwedes das Spiel moderieren.

Liveticker zum Spiel 21:03 Uhr – Ups! 1:0 für Villareal durch Boulaye Dia. 21 Uhr – Anpfiff! Pünktlich geht es los! Liverpool würde ein Unentschieden reichen, Villareal braucht 2 Tore für die Verlängerung! 20 Uhr – Die Aufstellungen sind da!

Wer gewinnt FC Villareal gegen FC Liverpool?

Jürgen Klopp ist auf dem Weg dieses Jahr mit dem FC Liverpool vier Titel zu gewinnen. Die nächste Hürde auf diesem Weg ist das heutige Halbfinal-Rückspiel gegen den spanischen Club Villareal, den man letzte Woche mit 2:0 bezwang. Doch Klopp warnt, es seien noch viele Spiele zu gewinnen! In der Premiere League habe man noch vier Spieltage Zeit Man City einzuholen, ebenso müsse man noch das englische Pokal-Endspiel gegen Chelsea gewinnen. Das Hinspiel war sehr einseitig und Liverpool hätte auch 4:0 gewinnen können. Und das macht das Heimspiel der Spanier heute umso schwerer. Denn zu Hause ist Villareal eine Macht, man erzielte 38 Treffer in 17 Heimspielen.

Soviele Spiele sind riskant, Klopp schonte allerhand Spieler und gewann zu knapp mit 1:0 in der Liga. Salah, Thiago oder Trent Alexander-Arnold gönnte man eine Pause. Klopp verlängerte letzte Woche seinen Vertrag bis 2026, er hat noch viel vor. Heute könnte er erneut ins CL-Finale einziehen!

Wer gewinnt Real Madrid gegen Manchester City?

Dort wartet am Samstag, 28.Mai entweder Manchester City oder Real Madrid, die nach dem furiosen 4:3 Sioeg von City morgen Abend den Sieger küren werden.

Beide Teams hatten letzte Woche Probleme in der Defensive, es fielen 7 Tore, was die Fans freute, die Beteiligte aber eher nicht. Real Madrid wurde letzte Woche Meister in Spanien, City steht kurz davor. Real kann befreit aufspielen, muss aber gewinnen. Pep Guardiola führt in der Liga einen Punkt vor Liverpool und eben ein Tor Vorsprung vor Real Madrid. In der Pk sagte er, dass es eigentlich ganz einfach sei: Verliert man, kommt man nicht ins Finale, in der Liga würde Liverpool Meister werden.

Spielplan Champions League Halbfinale

26.4.2022, 21 Uhr: 4:3 Manchester City – Real Madrid

Amazon prime, Rückspiel Mittwoch, 4.Mai (DAZN)

27.4.2022, 21 Uhr: FC Liverpool – FC Villareal

DAZN, Rückspiel Dienstag, 3.Mai (Amazon prime)