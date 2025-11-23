Frauen Nationalmannschaft: Kader gegen Spanien: Großer Ausfall: Schüller fehlt

DFB-Frauen vor Nations-League-Finale gegen Spanien – ohne Lea Schüller

Im Endspurt um den Nations-League-Titel muss die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf Stürmerin Lea Schüller verzichten. Die Angreiferin des FC Bayern München fällt aus familiären Gründen aus – ein Rückschlag, der die Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Weltmeister Spanien leicht verändert.

Schüller fehlt – Dallmann rückt nach

Die Offensivkraft des FC Bayern steht Bundestrainer Christian Wück für die beiden Finalspiele gegen Spanien nicht zur Verfügung. Wie der DFB mitteilte, sind familiäre Gründe ausschlaggebend für die Absage. An ihrer Stelle wurde Linda Dallmann nachnominiert, ebenfalls Spielerin des deutschen Rekordmeisters. Die 31-Jährige bringt Erfahrung mit, war zuletzt allerdings nicht erste Wahl.

Lea Schüller hat im Nationalteam derzeit keinen Stammplatz mehr. In den Halbfinalspielen gegen Frankreich im Oktober wurde sie jeweils nur eingewechselt. Dennoch zeigte sie sich in der Bundesliga solide – vier Tore in neun Spielen sprechen für ihre Torgefahr, gerade in wichtigen Momenten.

Zwei Endspiele gegen den Weltmeister

Die DFB-Frauen stehen vor einer echten Bewährungsprobe. Im Finale der Nations League treffen sie auf die spanische Nationalmannschaft – jene Mannschaft, die sie im EM-Halbfinale 2022 ausschaltete und im Sommer Weltmeister wurde. Ein Duell mit viel Geschichte und hoher Brisanz.

Das Hinspiel findet am Freitagabend (20:30 Uhr, live im ZDF) in Kaiserslautern statt. Eine Woche später folgt das Rückspiel im Estadio Metropolitano von Madrid (2. Dezember, 18:30 Uhr, ARD). Für Deutschland ist es die Chance, sich gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt zu beweisen – auch ohne ihre etatmäßige Mittelstürmerin.

Trainingsauftakt in Frankfurt

Die Vorbereitung auf die beiden Endspiele beginnt am Montagmittag in Frankfurt am Main. Christian Wück und sein Trainerteam haben nun die Aufgabe, die Mannschaft ohne Schüller neu zu strukturieren und das Team taktisch auf die spanische Spielweise einzustellen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ob Dallmann dabei eine größere Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Gegen Spanien wird jede Spielerin gebraucht, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und in einem der größten Spiele des Jahres abzuliefern.