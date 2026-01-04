Florian Wirtz trifft bei Liverpools Last-Minute-Drama

Florian Wirtz zeigte erneut seine Klasse und traf beim 2:2-Unentschieden des FC Liverpool gegen den FC Fulham. Der deutsche Nationalspieler sorgte in der 57. Minute für den Ausgleich, konnte jedoch nicht verhindern, dass Liverpool in dramatischen Schlusssekunden einen weiteren Sieg verpasste. Trotz Wirtz‘ starkem Auftritt bleibt das Team auf Platz vier der Premier League.

Wirtz trifft und zeigt aufsteigende Form

Mit seinem zweiten Saisontor brachte Florian Wirtz den FC Liverpool in der 57. Minute zum 1:1. Nach einem präzisen Zuspiel von Conor Bradley ließ der 20-Jährige Fulhams Keeper Bernd Leno keine Chance. Wirtz, der in der 76. Minute ausgewechselt wurde, bewies erneut, dass er sich in Topform befindet und ist eine wichtige Stütze für die Offensive der Reds.

Drama in der Nachspielzeit

Die Schlussphase der Partie war geprägt von Spannung und Nervenkitzel. Cody Gakpo brachte Liverpool in der 90.+4 Minute mit 2:1 in Führung, doch Harrison Reed gelang nur drei Minuten später der späte Ausgleich für Fulham. Diese Wendung brachte Liverpool wertvolle Punkte und hinderte das Team daran, sich von Manchester United abzusetzen.

Wettbewerb im oberen Tabellendrittel

Mit diesem Unentschieden bleibt Liverpool auf dem vierten Platz der Premier League, während Manchester United ebenfalls Punkte gegen Leeds United liegen ließ. Die Verfolger rücken näher, was den Druck auf die Mannschaft von Jürgen Klopp erhöht. Die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel wird zudem durch die starken Leistungen von Teams wie Brentford, die sich gegen Everton durchsetzten, verstärkt.

Weitere deutsche Akteure in der Premier League

Nick Woltemade kam beim 2:0-Sieg von Newcastle United gegen Crystal Palace erst in der Schlussphase zum Einsatz. Unmittelbar nach seiner Einwechslung erzielte Malick Thiaw das entscheidende Tor zum 2:0. Die deutschen Spieler zeigen weiterhin starke Leistungen in der Premier League und sind für ihre Teams von großer Bedeutung.