FC Augsburg Trainerkarussel: ER bleibt bis Saisonende Augsburg-Trainer

Manuel Baum bleibt über die Winterpause hinaus Trainer des FC Augsburg. Der 46-Jährige wird das vom Abstieg bedrohte Team bis zum Saisonende führen und kehrt anschließend in seine Funktionärsrolle zurück. Geschäftsführer Michael Ströll betont, dass Baum in der aktuellen Situation der richtige Übungsleiter für den FCA ist. Der Cheftrainer bringt frischen Wind ins Team, das auf dem 15. Platz überwintert.

Baum führt FCA bis zum Saisonende

Manuel Baum wird auch nach der Winterpause das Zepter beim FC Augsburg schwingen. Der erfahrene Übungsleiter hat sich bereit erklärt, das Team bis zum Ende der Saison zu betreuen. Diese Entscheidung kam nach der Trennung von Sandro Wagner, für die Baum interimistisch einsprang und in drei Spielen vier Punkte holte sowie nur ein Gegentor kassierte. „Wir sind überzeugt davon, dass Manuel in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist“, erklärt Geschäftsführer Michael Ströll.

Rückkehr zur Funktionärsrolle im Sommer

Nach dem Ende der laufenden Saison plant Baum, in seine ursprüngliche Funktion als „Leiter Entwicklung & Fußballinnovation“ zurückzukehren. Diese Rolle hatte er seit seiner Rückkehr zum FCA inne. „Ich freue mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Es ist mir jedoch wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können“, so Baum in einem Statement.

Herausforderung Abstiegskampf

Der FC Augsburg überwintert auf einem gefährlichen 15. Platz, nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Baum und sein Team müssen nun alles daran setzen, um die Saison erfolgreich abzuschließen. „Wir werden nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“, kündigte der Übungsleiter an. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein für den Klassenerhalt.

Positive Entwicklung unter Baum

Die Verantwortlichen des FCA sind mit Baums Arbeit zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft. Ströll hebt hervor, dass man auf der geleisteten Arbeit aufbauen möchte, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. „Wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Er hat sehr gute Arbeit geleistet,“ so der Geschäftsführer.