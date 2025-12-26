Deutsche Nationlamannschaft zur WM 2026 – Quartiersuche vor Abschluss

Die deutsche Nationalmannschaft steuert auf die WM 2026 zu und die Quartiersuche steht kurz vor dem Abschluss. Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgt ehrgeizige Pläne, um den fünften Stern für Deutschland zu holen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bereits Fortschritte bei der Auswahl seiner Unterkunft in den USA gemacht. Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonen die Wichtigkeit einer Wohlfühlatmosphäre während des Turniers.

Quartiersuche für die WM 2026 fast abgeschlossen

Die Vorbereitungen für die WM 2026 laufen auf Hochtouren, und der DFB wird in der ersten Januarhälfte seine „Oase“ in den USA präsentieren. Rudi Völler erklärte, dass die Planungen bereits weit fortgeschritten sind und man hofft, das gewünschte Quartier zu erhalten. Momentan stehen noch Gespräche mit der FIFA, einer ausgesuchten Kleinstadt und dem Betreiber der Hotelanlage an. „Es ist wichtig, eine Wohlfühlatmosphäre zu haben“, betonte Neuendorf.

Lehren aus der Vergangenheit ziehen

Die letzten Weltmeisterschaften in Russland und Katar waren für die deutsche Mannschaft enttäuschend, nicht zuletzt aufgrund der ungünstigen Unterkünfte in Watutinki in Russland und dem Zulal Ressort in Katar. Um ein ähnliches Scheitern zu vermeiden, berücksichtigt der DFB bei der Quartiersuche Erfahrungen aus der Vergangenheit. Völler stellte klar, dass trotz der langen An- und Abreisen in den USA, Mexiko und Kanada, die besten Voraussetzungen geschaffen werden sollen.

Nagelsmanns Masterplan für den amerikanischen Traum

Julian Nagelsmann hat sich bereits intensiv mit der Vorbereitung auf die WM beschäftigt. Nach der Auslosung der Gruppen, in der die deutsche Mannschaft auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador trifft, tüftelt der Bundestrainer an seinem Masterplan. „Jede Mannschaft, die mitspielt, hat den Drang und die Lust, das Turnier zu gewinnen“, erklärt Nagelsmann und verspricht, dass die Mannschaft gut vorbereitet sein wird.

Wichtige Testspiele und Kaderauswahl

Die DFB-Auswahl beginnt ihre WM-Vorbereitung am 27. März in Basel gegen die Schweiz. Drei Tage später folgt das Duell mit Ghana in Stuttgart. Im Mai wird Nagelsmann seinen endgültigen 26er-Kader bekanntgeben, bevor es nach dem Testspiel gegen Finnland in Mainz am 31. Mai bereits in die USA geht. Ein Highlight wird das WM-Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen den Gastgeber USA sein. Die Kaderauswahl wird eine spannende Aufgabe, da viele junge Talente um ihren Platz im Team kämpfen.

Junge Talente und das Wettkampfgefühl

Besonderes Augenmerk liegt auf den Nachwuchsspielern wie Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Völler äußerte sich optimistisch über die Leistungen der jungen Wilden und hob hervor, dass Leistung der entscheidende Faktor sei. „Es wird auch Phasen geben, wo es nicht so läuft. Aber klar, alle drei haben etwas Besonderes in ihrem Spiel“, so der Weltmeister von 1990.