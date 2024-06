Deutsche Nationalmannschaft: Gündogan, Kapitän ohne Startelf-Garantie

DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan betont, dass sein Kapitänsamt in der deutschen Nationalmannschaft keine Garantie für einen Startplatz bedeutet. Im EM-Quartier in Herzogenaurach erklärte der 33-Jährige: „Ich glaube, dass der moderne Fußball nicht mehr so gestrickt ist, dass man sagt: ‚Der Kapitän muss immer spielen!'“ Angesichts der hohen Leistungsdichte und der vielen talentierten Spieler unter Bundestrainer Julian Nagelsmann müsse sich jeder Spieler, einschließlich des Kapitäns, stets neu beweisen. „Man muss dem Trainer das Gefühl geben, dass man zu 100 Prozent startklar ist.“

Leistungsdichte und Mannschaftstaktik

Gündogan betonte, dass die Entscheidung über die Startaufstellung nicht nur von individuellen Leistungen abhängt. „Es geht ja oft auch darum, die richtige Konstellation zu finden und nicht darum, wer als individueller Spieler gerade am besten drauf ist,“ erklärte er. Wichtig sei vor allem die Harmonie auf dem Platz. Diese mannschaftstaktischen Überlegungen liegen letztlich in der Hand von Julian Nagelsmann.

Rolle im Offensivdreieck

Der FC Barcelona Profi ist als Zehner im Offensivdreieck der DFB-Elf vorgesehen, wo er zwischen den jungen Talenten Jamal Musiala und Florian Wirtz agiert. „Die können mit dem Ball alles, schauen aber vielleicht nicht so gegen den Ball um sich herum,“ sagte Gündogan. Seine Aufgabe sei es, die Ordnung zu halten und den beiden Spielern Orientierung zu geben.

Anker für die jungen Spieler

Gündogan sieht sich selbst als Stabilisator und Anker für die deutlich jüngeren Nebenleute. „Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ich da bin, egal was auf dem Platz passiert. Damit sie frei und sicher agieren können,“ sagte er. Diese Führungsrolle ist entscheidend für das Zusammenspiel und den Erfolg des Teams.

