Deutsche Fußballnationalmannschaft: Welche Chancen hat Deutschland bei der WM 2026?

Die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft werden von den Fans mit zunehmender Skepsis betrachtet. Nach einem wechselhaften Verlauf seit der letzten Europameisterschaft und zahlreichen Verletzungen ist die Zuversicht geschwunden. Der Rückblick auf die vergangenen Weltmeisterschaften sorgt zusätzlich für Unruhe und Zweifel. Doch mit der Rückkehr verletzter Schlüsselspieler könnte sich die Lage im neuen Jahr verbessern. Bei der WM 2026 spielt man in der WM Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Schwankende Form und Verletzungsproblematik

Je näher das Turnier rückt, desto weniger Vertrauen haben die Deutschen in die Leistung ihrer Nationalmannschaft. Die Form der Mannschaft hat seit dem Ende der Europameisterschaft im Sommer 2024 stark geschwankt. Wichtige Spieler wie Manuel Neuer, Ilkay Gundogan und Thomas Müller haben ihre Karrieren in der Nationalelf beendet, während andere wie Marc-André ter Stegen, Kai Havertz, Tim Kleindienst und Jamal Musiala durch Verletzungen ausfallen. Diese Faktoren haben die Teambildung erheblich gestört und alte taktische Schwächen erneut zum Vorschein gebracht.

Taktische Herausforderungen und Defensive Schwächen

Die deutsche Mannschaft hat Schwierigkeiten, die Defensive in Übergangssituationen zu stabilisieren und zeigt Schwächen in der zentralen Abwehr. Auch die Chancenverwertung hat in den letzten Spielen deutlich nachgelassen. Diese Probleme sind nicht erst seit der Amtsübernahme von Julian Nagelsmann im Jahr 2023 aufgetreten, und die Rückkehr dieser alten Mängel wird von den Fans mit großer Besorgnis wahrgenommen.

Kampf um die WM-Qualifikation

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft war alles andere als überzeugend, selbst gegen schwächere Gegner. Nur im letzten Qualifikationsspiel konnte Nagelsmanns Team mit einem eindrucksvollen 6:0-Sieg gegen die Slowakei überzeugen und sich somit für das Turnier qualifizieren. Die deutsche Öffentlichkeit ist bekannt für ihre Ängste, und die Erinnerungen an die Gruppenphasen-Ausscheidungen bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 lasten schwer auf den Schultern der Fans.

Hoffnung auf Rückkehrer und neue Talente

Im neuen Jahr könnten sich die Dinge jedoch ändern. Alle verletzten Spieler, einschließlich des einflussreichen Jamal Musiala, werden voraussichtlich vor oder kurz nach der Winterpause wieder fit sein. Zudem könnte das Auftauchen neuer Talente wie Karl zusätzliche Zuversicht bringen und der Mannschaft helfen, ihre Leistung zu steigern.