Bundestrainer Julian Nagelsmann: Mehr Spielpraxis für Füllkrug – Wechsel perfekt

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich besorgt über die aktuelle Situation von Niclas Füllkrug. Der Stürmer hat in der Premier League mit West Ham Schwierigkeiten, weshalb ein Wechsel zur AC Mailand für ihn die letzte Chance auf eine Teilnahme an der WM im kommenden Sommer darstellen könnte. Füllkrug muss nun beweisen, dass er die Bühne bei den Rossoneri nutzen kann.

Füllkrug vor entscheidendem Wechsel

Der 32-jährige Angreifer Niclas Füllkrug steht vor einem möglichen Wechsel zu AC Mailand, um seine Karriere in neue Bahnen zu lenken. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits vor einigen Wochen betont, dass Füllkrug mehr Spielpraxis benötige. Diese Aussage scheint beim Stürmer angekommen zu sein. Bei West Ham ist er in der Premier League bislang nicht richtig zur Geltung gekommen, was sich negativ auf seinen Marktwert auswirkt.

Schwierige Lage in der Premier League

In London hat Füllkrug bislang weder ausreichend Spielzeit noch viele Tore vorzuweisen. Verletzungspech hat ihn immer wieder zurückgeworfen, sodass seine Situation zunehmend angespannt ist. Ein Wechsel nach Mailand könnte für den Angreifer nicht nur eine sportliche, sondern auch eine persönliche Wende darstellen. Die Möglichkeit, sich in der Serie A zu beweisen, könnte der Schlüssel zu einer WM-Nominierung sein.

Chancen auf der großen Bühne

Trainer Massimiliano Allegri könnte Füllkrug als klassischen Mittelstürmer in seinem Kader benötigen, insbesondere neben Stars wie Christian Pulisic, Rafael Leao und Christopher Nkunku. Oliver Bierhoff, Meister mit Milan, bezeichnete Füllkrug als „Angreifer der alten Schule“ – genau das, was Allegri möglicherweise fehlt. Die Bühne bei den Rossoneri ist bereitet, und Füllkrug muss diese Chance nutzen.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Der Wechsel von der Premier League zur Serie A könnte für Füllkrug der richtige Schritt sein, um seine Karriere neu zu beleben. Für den Stürmer zählt nun jede Minute auf dem Platz. Ein Erfolg in Mailand könnte nicht nur seinen Status im internationalen Fußball festigen, sondern ihn auch auf den Radar von Nagelsmann für die kommende Weltmeisterschaft bringen.