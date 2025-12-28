Die Bundesliga 2025 wird von der Dominanz Harry Kanes und dem Aufstieg des Talents Lennart Karl geprägt. Während Bayern München mit beeindruckenden 55 Toren in den ersten 15 Spielen die Liga anführt, zeigt sich Karl als herausragender Spieler der Zukunft. Die Saison hat jedoch auch ihre Enttäuschungen, insbesondere bei Benedict Hollerbach und dem Augsburger Ex-Trainer Sandro Wagner, deren Leistungen nicht den Erwartungen entsprachen. Ein überraschender Aufstieg von Hoffenheim rundet die bisherigen Ereignisse ab.

Harry Kane führt Bayern München zum Erfolg

Es ist wenig überraschend, dass Bayern München und Harry Kane die herausragenden Akteure der Bundesliga 2025 sind. Die Verbindung zwischen dem ehemaligen Tottenham-Star und dem deutschen Rekordmeister war in dieser Saison besonders stark. Kane hat sich als unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft etabliert und spielt nicht nur als Torjäger, sondern auch als kreativer Kopf im Mittelfeld. In den ersten 15 Bundesliga-Spielen erzielte er 19 Tore und trug maßgeblich dazu bei, dass Bayern mit 55 Treffern an der Tabellenspitze steht.

Bundesliga 2025/2026 15 13 2 1177′ 19 (6) 3 8.0 Champions League 2025-2026 6 6 491′ 5 (1) 7.8 DFB Pokal 2025/2026 3 3 267′ 1 5 (1) 7.6 Gesamt: 24 22 2 1935′ 1 0 0 29 (8) 3 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 24 - Per Game In Startaufstellung 22 0.9 Per Game Minuten 1935 80.6 Per Game Tore 29 1.2 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Lennart Karl: Das nächste große Talent

Der 17-jährige Lennart Karl hat sich in dieser Saison als eine der vielversprechendsten jungen Kräfte in der Bundesliga etabliert. Sein Weg begann vor einigen Jahren mit einem beeindruckenden Auftritt in der U11 von Eintracht Frankfurt. Nun spielt er für Bayern München und hat sich schnell einen Stammplatz in der Bundesliga und Champions League erkämpft. Seine technische Finesse und der unerschütterliche Wille, Spiele zu beeinflussen, machen ihn zu einem Spieler, den man im Auge behalten sollte.

Bundesliga 2025/2026 13 6 7 546′ 3 (0) 2 6.8 Champions League 2025-2026 4 3 1 244′ 3 (0) 7.5 DFB Pokal 2025/2026 3 2 1 153′ 6.2 U21 EM 2027 Qualifikation 1 1 84′ 3 (0) Gesamt: 21 12 9 1027′ 0 0 0 9 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 21 - Per Game In Startaufstellung 12 0.6 Per Game Minuten 1027 48.9 Per Game Tore 9 0.4 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Benedict Hollerbach und Sandro Wagner enttäuschen

Die Saison verlief hingegen enttäuschend für Benedict Hollerbach, dessen Wechsel zu Mainz nach der Verpflichtung als Nachfolger von Jonny Burkardt bisher nicht die gewünschten Resultate brachte. Mit nur einem Assist in zehn Bundesliga-Einsätzen steht Mainz am Tabellenende. Auch Sandro Wagner, der als Cheftrainer von Augsburg ein großes Potenzial versprach, wurde nach nur drei Siegen in dieser Saison entlassen. Sein Umgang mit der Mannschaft und die öffentlichen Proteste der Fans gegen seine Entscheidungen verstärkten die negative Wahrnehmung seiner Amtszeit.

Überraschender Aufstieg von Hoffenheim

Hoffenheim hat sich nach einem desaströsen letzten Jahr, in dem sie nur um den Abstieg kämpften, als Überraschungsmannschaft der Saison präsentiert. Trotz erheblicher Umstellungen im Kader und dem Verlust mehrerer Schlüsselspieler hat Trainer Christian Ilzer eine beeindruckende Leistung gezeigt. Mit neuen Verpflichtungen und einer starken Teamdynamik hat Hoffenheim bereits mehr Spiele gewonnen als in der gesamten Vorsaison und steht nun auf Platz 5 der Tabelle. Diese positive Entwicklung zeigt sich nicht nur in der Tabelle, sondern auch in der Arbeitsmoral des gesamten Teams.