„Alles gut“: Fußballstar Erling Haaland kontert Guardiola nach Gewichtskontrolle

Fußballstar Erling Haaland hat mit einem humorvollen Kommentar auf die Gewichtskontrolle seines Trainers Pep Guardiola reagiert. Der Stürmer von Manchester City postete ein Bild von sich auf einer Waage, die 94,4 kg anzeigte, und kommentierte: „Alles gut!“ Guardiola hatte zuvor angekündigt, dass alle Spieler vor den Feiertagen gewogen würden und drohte, einige von ihnen aus dem Kader für das nächste Premier-League-Spiel zu streichen, falls sie zu viel zunehmen sollten.

Guardiolas strenge Gewichtskontrollen

Pep Guardiola hat vor der kurzen Weihnachtspause klargestellt, dass alle Spieler von Manchester City vor den Feiertagen gewogen wurden. Der Chefcoach möchte sicherstellen, dass seine Spieler während der Festtage diszipliniert bleiben. „Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben“, kündigte Guardiola an. Er stellte klar, dass Spieler, die nach den Feiertagen in schlechterer Form zurückkehren, möglicherweise nicht mit nach Nottingham reisen werden.

Haalands humorvolle Reaktion

Erling Haaland, der in dieser Saison mit 25 Toren in 23 Pflichtspielen eine Schlüsselrolle für Manchester City spielt, nahm die Drohung seines Trainers gelassen. Mit einem Augenzwinkern postete der 1,95 m große Norweger ein Foto auf Social Media, das ihn auf einer Waage zeigt. „Alles gut!“, schrieb er dazu. Diese Reaktion zeigt, dass Haaland trotz des Drucks, den Guardiola ausübt, seine positive Einstellung beibehält.

Guardiolas eigene Gewichtszunahme

Interessanterweise gab Guardiola bei einer Pressekonferenz zu, selbst ein paar Kilos zugelegt zu haben. „Ich habe durch die Menge an Essen und Trinken, die ich konsumiert habe, vier oder fünf Kilo zugenommen“, erklärte er. Dies zeigt, dass auch der Übungsleiter nicht immer dem strengen Regime seiner Spieler folgt, was potenziell für einige Lacher im Team sorgen könnte.

Die Bedeutung von Haaland für Manchester City

Unabhängig von der Gewichtskontrolle ist Haaland für Manchester City unverzichtbar. Seine Torquote und Leistung in dieser Saison haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mannschaft in der Premier League konkurrenzfähig bleibt. Guardiola wird sicherlich darauf achten, dass der norwegische Stürmer in der bestmöglichen Verfassung bleibt, um die Titelambitionen des Klubs zu unterstützen.