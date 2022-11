Wer überträgt die Champions League heute Abend ? Alles zur Champions League Übertragung heute am 1.11.

Heute Abend steht der 6. und somit letzte Vorrunden-Spieltag der Champions League an. Für den FC Bayern München, Eintracht frankfurt und Bayer 04 Leverkusen also die Woche der Entscheidung, schließlich geht es um viel Geld. Viel Geld muss der Fußballfan ausgeben, wenn er alle Spiele heute anschauen will, denn neben Amazon prime, wo man das Bayernspiel anschauen kann, muss man noch DAZN abonnieren, will man die anderen CL-Spiele sehen will. Wir sagen dir alles heute zur TV-Übertragung der Champions League.

Der FC Bayern München hat sein Ticket für das CL-Achtelfinale sicher und steht als Gruppensieger fest. Dabei geht es hier noch um eine Siegprämie von 2,8 Mio. EUR, die man von der UEFA für den Sieg bekommen würde. Frankfurt muss dringend gewinnen, Leverkusen hat nur noch eine Chance auf die Europa League, dann muss man mehr Punkte holen als Atletico gegen Porto.

Dabei kommt Eintracht Frankfurt nur weiter, wenn man drei Punkte holt. Man wird Gruppensieger, wenn Marseille nicht gegen Tottenham verliert.

Wer spielt heute in der Champions League heute?

Der FC Bayern München spielt heute um 21 Uhr zu Hause in der Allianz Arena gegen Inter Mailand, die ebenso im Achtelfinale stehen und den FC Barcelona in Gruppe C rausgeschmissen haben. Das Bayernspiel wird bei Amazon prime gezeigt. Im 2.Spiel mit deutscher Beteiligung treffen sich Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon in Portugal. Ab 21 Uhr wird das Spiel bei DAZN gezeigt, ebenso wie das 3.Spiel der Deutschen mit Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Brügge. Insgesamt finden in den Gruppe A bis D acht Spiele statt.

Wer überträgt die Champions League heute?

Neben Amazon Prime mit dem Topspiel des Tages Bayern gegen Inter Mailand werden die weiteren sieben Fußballspiele im Livestream bei DAZN gezeigt.

Amazon prime, DAZN – Wer zeigt die Champions League heute?

Um 20:15 Uhr kann man Amazon streamen und als prime Kunde das Bayernspiel gegen Inter Mailand sehen. Alle anderen CL-Spiele gibt es als Einzelspiel oder in der Konferenz auf DAZN. Dabei könnte die Konferenz mit den sieben Spielen sogar interessanter sein, wenn man DAZN Kunde sein sollte.