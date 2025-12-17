Ter Stegen feiert Comeback bei Barca – Aktuelle Infos

Marc-André ter Stegen feiert beim FC Barcelona nach einer langen Verletzungspause sein Comeback im Sechzehntelfinale des spanischen Pokals. Der 33-jährige Nationaltorwart steht gegen CD Guadalajara in der Startelf, während der geschonte Joan García auf der Bank Platz nimmt. Trainer Hansi Flick hatte ter Stegen den Vorzug gegeben, was für den früheren Gladbacher die erste Pflichtspielpartie seit über einem halben Jahr bedeutet.

Comeback nach schwerer Zeit

Marc-André ter Stegen, der langjährige Stammkeeper des FC Barcelona, kehrt nach zahlreichen Verletzungen zurück ins Tor der Katalanen. Die letzte offizielle Partie bestritt er am 18. Mai gegen den FC Villarreal, wo er nach langer Verletzungszeit an der Patellasehne erstmals wieder auf dem Platz stand. Kurz darauf erlitten seine Rückenprobleme eine Verschärfung, die eine weitere Operation erforderte. Mit diesem Comeback erhält er eine neue Chance, sich spielerisch zu beweisen und seine Einsatzzeiten zu erhöhen.

Entscheidung des Coachs

Trainer Hansi Flick betonte in einer Pressekonferenz, dass ter Stegen eine wertvolle Stütze für die Mannschaft ist. „Er entscheidet, ob er bleibt oder geht“, sagte der Übungsleiter und lobte ter Stegen als “fantastischen” Torhüter. Diese Wertschätzung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Barcelona kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie bereit wären, den Keeper abzugeben. Die Spekulationen um einen Wechsel scheinen jedoch von der Perspektive abhängt, die ter Stegen hat, vor der WM 2026 mehr Spielpraxis zu sammeln.

Medienberichte und Vorbereitungen

Obwohl anfänglich gemunkelt wurde, ter Stegen könnte erneut im Schatten von García stehen, gab es kurz vor dem Anpfiff eine Wendung. Spanische Medien berichteten, dass ter Stegen schließlich die Nummer eins gegen den Drittligisten CD Guadalajara sein würde. Solche Unsicherheiten rund um die Kaderentscheidungen werfen Fragen zur zukünftigen Rolle des Torwarts auf und wie er sich in die Strategie des FC Barcelona einfügt, insbesondere in einer Phase, in der die Anpassungen im Kader vielfältig sind.