Länderspiel Ergebnis Deutschland gegen Belgien 2:3 – Schwacher Start zeigt Defizite

Deutschland gegen Belgien: Aufholjagd bleibt unbelohnt

In einem spannenden Freundschaftsspiel musste sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien mit 2:3 geschlagen geben. Trotz eines verschlafenen Beginns und eines 0:2-Rückstands zeigte das Team von Bundestrainer Hansi Flick eine deutliche Leistungssteigerung und kämpfte sich zurück ins Spiel. Leider blieb die Aufholjagd unbelohnt und Belgien feierte den ersten Sieg gegen Deutschland seit 1954.

Die deutsche Aufstellung: 1 ter Stegen – 3 Raum, 4 Ginter, 5 Kehrer, 17 Wolf – 6 Kimmich (C), 8 Goretzka – 10 Gnabry, 18 Wirtz – 9 Füllkrug, 11 Werner.

Erste Halbzeit: Deutlicher Rückstand für Deutschland

In der Anfangsphase des Spiels geriet die deutsche Mannschaft schnell in Rückstand. Bereits nach sechs Minuten erzielte Carrasco das 0:1 für Belgien, gefolgt von einem Treffer von Romelu Lukaku in der neunten Minute. Die deutsche Defensive wirkte unsortiert und hatte Mühe, dem schnellen Umschaltspiel der Belgier Stand zu halten.

Nach einer halben Stunde reagierte Bundestrainer Flick und wechselte Can und Nmecha für Wirtz und den angeschlagenen Goretzka ein. Die Umstellung auf ein 4-3-3-System zeigte Wirkung: Die Defensive stabilisierte sich und die Offensive konnte zunehmend gefährliche Situationen kreieren. In der 44. Minute erzielte Füllkrug per Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zweite Halbzeit: Deutschland drängt auf den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich das deutsche Team deutlich wacher und zielstrebiger. Gnabry und Füllkrug hatten gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, und auch ein Treffer von Werner wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Trotz der deutschen Dominanz gelang es Belgien in der 78. Minute durch De Bruyne, auf 3:1 zu erhöhen.

Die deutsche Mannschaft gab jedoch nicht auf und startete eine Schlussoffensive. In der 87. Minute verkürzte Gnabry nach Vorarbeit von Berisha und Schade auf 2:3. In den letzten Minuten drängte Deutschland auf den Ausgleich, doch die belgische Defensive um Innenverteidiger Faes hielt dem Druck stand und sicherte den Sieg für die Roten Teufel.

Fazit: Verbesserungspotenzial trotz Leistungssteigerung

Die deutsche Nationalmannschaft zeigte nach einem schwachen Start eine beachtliche Leistungssteigerung und hätte sich den Ausgleich durchaus verdient gehabt. Dennoch bleibt die Niederlage gegen Belgien ein Weckruf, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele. Es gilt, die Defensivabstimmung zu verbessern und die Chancenverwertung zu optimieren, um zukünftig erfolgreich zu sein.