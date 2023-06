Fußball heute Sat 1 LIVE Stream * Bundesliga-Relegation Rückspiel * VfB Stuttgart bleibt Erstligist

Heute fällt in der Relegation die Entscheidung, wer den 18. Startplatz der Bundesliga-Saison 2023/24 bekommt. Am heutigen Montag, den 5. Juni 2023, hat der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart im Relegations-Rückspiel allerdings eine richtig schwere Aufgabe, denn sie müssen einen 3:0-Rückstand aufholen. Das Fußballspiel findet heute um 20:45 Uhr in Hamburg statt. Eine Live-Übertragung gibts bei Sat.1, wo man das Spiel live anschauen kann. Außerdem ist Sky mit von der Partie und überträgt ebenfalls.

Im Hinspiel am vergangenen Freitag erwischte der VfB im Heimspiel einen richtig guten Tag. Die Cannstätter gingen bereits nach wenigen Sekunden in Führung und konnten danach das Spielgeschehen weitestgehend bestimmen. Nach einem verschossenen Elfer durch den Stuttgarter Guirassy konnte der VfB in der 2. Hälfte sogar noch durch einen Doppelschlag in der 51. und 54. Spielminute auf 3:0 stellen, woraufhin der HSV komplett von der Rolle war und noch höher hätte verlieren können.

Liveticker ab 20:45 Uhr

22:35 Uhr – 1:3 für Stuttgart!

22:35 Uhr – 90 Minuten sind vorbei, 7 Minuten Nachspielzeit. Da brennt nix mehr an, Stuttgart bleibt in der 1.Liga.

22:00 Uhr – Das war es wohl – 2:1 für Stuttgart!

21:45 Uhr – Ausgleich in der 48.Minutedurch Millot. Nun braucht der HSV wieder 3 Tore!

21:02 Uhr – 17.Minute – Abseitstor für Stuttgart!

20:51 Uhr – 6.Minute – 1:0 für den HSV! Gelingt hier das Wunder von Hamburg?

20:45 Uhr – Es geht los, der HSV hat 90 Minuten Zeit 3 Tore zu schießen!

Bundesliga-Relegation – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Am 5. Juni 2023 um 20:45 Uhr wird das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Stuttgart und dem HSV angepfiffen. Die Live-Übertragung im Free-TV ist bei Sat.1 und im Pay-TV bei Sky. Die Übertragungen beginnen um 20:15. Die Moderation bei Sat.1 macht Matthias Opdenhövel mit Experte Markus Babbel. Dies sind die Kommentatoren von VfB Stuttgart gegen Hamburger SV:

Sat.1: Wolfs Fuss

Sky: Oliver Seidler

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Heute ist Bundesliga-Relegation. Hamburger SV und VfB Stuttgart spielen um das letzte Ticket für die Bundesliga. Außerdem spielen Wiesbaden und Bielefeld morgen um den 18. Startplatz in der 2. Liga.

Relegation: Hamburg gegen Stuttgart

Im entscheidenden Relegationsspiel zwischen Stuttgart und Hamburg steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Stuttgart strebt an, den erneuten Abstieg zu vermeiden, während der HSV endlich wieder in die oberste Spielklasse des deutschen Fußballs zurückkehren möchte.

Wer gewinnt?

Der VfB Stuttgart ist nach dem deutlichen 3:0-Sieg im Hinspiel der Favorit auf einen weiteren Sieg im Rückspiel. Allerdings sind die Wettquoten recht knapp, denn der VfB führt mit einer 2.20-Siegquote nur knapp vor der HSV-Siegquote von 3.00. Bisher konnten lediglich Köln 2021 und Hertha 2022 nach einer knappen Niederlage im Hinspiel die Relegation noch gewinnen.

Historisch betrachtet befinden sich HSV und VfB in etwa auf Augenhöhe, da die Stuttgarter 48 Spiele von insgesamt 118 gewonnen haben, während die Hamburger 46 Siege verbuchen konnten. Zudem verspricht werden die Fans heute wahrscheinlich wieder Tore sehen, denn von den 104 Bundesliga-Spielen endeten lediglich 2 ohne Torerfolg.

Wer spielt heute?

Bei den Aufstellungen der beiden Teams sind heute kaum Überraschungen zu erwarten, denn beide Trainer werden wahrscheinlich nur noch wenig Änderungen vornehmen können. Zudem sind alle Spieler aus dem Hinspiel einsatzbereit und werden wohl wieder auf dem Platz stehen.

Voraussichtliche Hamburg Aufstellung:

Heuer Fernandes – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Dompé

Voraussichtliche Stuttgart Aufstellung:

F. Müller – Mavropanos, Anton, Ito – Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa – Silas, Führich – Guirassy

Relegation: Wer steigt in die 2. Liga auf?

Neben der Bundesliga-Relegation zwischen dem HSV und dem VfB gibts eine weitere Relegation für die 2. Bundesliga zwischen SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) gegen Arminia Bielefeld (2. Liga). Nach dem ersten Spiel führt Wiesbaden deutlich mit 4:0 und muss die Führung nur noch ins Ziel bringen. Diese Partie kommt am Dienstag, den 6. Juni 2023, um 20:45 Uhr ebenfalls auf Sat.1 und Sky.