Fußball heute live Champions League ** Wer spielt heute? BVB vs. Sevilla * Celtic vs. RBL

Heute am Dienstag, den 11. Oktober 2022, findet der 4. Spieltag der Champions League 2022/23 statt. Die deutschen Teams Borussia Dortmund und RB Leipzig kämpfen um den Einzug in die K.O.-Runde des Wettbewerbs. Der BVB hat ein Heimspiel gegen den FC Sevilla. Außerdem spielt RB in Glasgow gegen Celtic. Weitere deutsche Nationalspieler spielen heute mit Chelsea, Real und Benfica. Die Spiele kommen live auf DAZN. Außerdem wird BVB gegen Sevilla von Amazon Prime Video übertragen.

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla – Kann Dortmund in die K.O.-Runde einziehen?

Borussia Dortmund trifft am 4. Spieltag der Champions League 2022/23 wieder auf den FC Sevilla – am 3. Spieltag feierte der BVB einen deutlichen 1:4-Sieg in Sevilla. Daraufhin wurde Sevillas Trainer entlassen und durch Jorge Sampaoli ersetzt.

Der BVB hat als Tabellenzweiter heute die Chance den Einzug ins Achtelfinale sicherzustellen. Der BVB hat 5 Punkte Vorsprung auf Sevilla und Kopenhagen. Falls der BVB und Manchester City heute gewinnen, stehen beide als Achtelfinalteilnehmer fest. Der BVB ist heute hoher Favorit mit einer Siegquote von 1.49.

Celtic Glasgow gegen RB Leipzig – Kann Leipzig wieder gewinnen?

RB Leipzig und Celtic Glasgow treffen heute am 4. Spieltag der Champions League 2022/23 aufeinander. Am 3. Spieltag vor einer Woche konnte RB das Heimspiel gegen Celtic mit 3:1 gewinnen und die ersten CL-Punkte der Saison holen. In der Tabelle liegt Leipzig immer noch einen Punkt hinter Donezk und einen Punkt vor Schlusslicht Celtic auf dem 3. Platz.

Das Spiel im Glasgower Celtic Park könnte eng werden. Celtic hat eine Wettquote von 3.20 auf Sieg. Hingegen kommt RB Leipzig auf eine 2.05.

Champions League 2022/23 – 4. Spieltag : Wer spielt heute in den anderen Gruppen?

Heute am 11. Oktober 2022 wird in den Champions-League-Gruppen A bis D gespielt. Aus deutscher Sicht sind die Spiele von Chelsea, Real und Benfica interessant, denn hier sind einige Nationalspieler unterwegs.

Chelsea spielt heute gegen den AC Mailand. Nationalspieler Kai Havertz könnte wieder in der Startelf stehen. Außerdem spielt Real Madrid heute gegen Schachtar Donezk. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ist bei Real aktiv. Außerdem spielt Julian Draxler mit Benfica gegen PSG – Draxler hat über 50 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht und rückt bei Benfica immer näher an die Startelf.

Weiterhin spielen heute Manchester City gegen FC Kopenhagen und Juventus Turin gegen Maccabi Haifa in den frühen Spielen um 18:45. Außerdem trifft um 21 Uhr Dinamo Zagreb auf RB Salzburg.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 11. Oktober 2022 laufen 7 von 8 Champions-League-Spielen bei DAZN als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla läuft auf Amazon Prime Video. Die Übertragung des exklusiven Einzelspiel beginnt um 20 Uhr. Die Moderation macht Sebastian Hellmann. Als Experten sind Matthias Sammer, Kim Kulig, Marcel Schmelzer und Wolfgang Stark am Start. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen und von Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes kommentiert.

Weiterhin laufen 7 Champions-League-Spiele um 18:45 Uhr und 21 Uhr auf DAZN. Die Übertragung beginnt um 20:45 Uhr. Es gibt die Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz. Die Vorberichte beginnen um 18:15 Uhr. Moderator ist Christoph Stadtler.