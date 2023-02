Fußball heute Champions League ** BVB gegen Chelsea 1:0 ** Wer spielt heute?

Fußball heute Abend: Gestern Abende startet die K.O.-Runde der UEFA Champions League 2022/23 mit dem 1:0 Sieg der Bayern gegen Paris. Auch Borussia Dortmund aus der deutschen Fußball-Bundesliga greift heute Abend ein, Gegner ist der Chelsea FC. Um 21 Uhr geht es daheim gegen Chelsea FC los. Die weiteren Partien diese Woche sind Milan gegen Tottenham und Brügge gegen Benfica. Die Spiele werden live bei Amazon Prime und DAZN übertragen.

Update Dienstag, 23 Uhr: Der FC Bayern gewinnt mit 1:0 verdient gegen PSG, hätte auch 2:0 führen können und musste am Ende zittern, da auch Mbappé traf, doch abseits! Wertvoller Auswärtssieg der Bayern!

Update Mittwoch, 23 Uhr: Der Bvb gewinnt sein Heimspiel mit 1:0. Torschütze für Dortmund ist der Nationalspieler Karim Adeyemi mit einem sehenswertem Tor in die 63.Spielminute.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Dortmund gegen Chelsea – Wer gewinnt?

Borussia Dortmund geht heute als leichter Favorit ins UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale gegen Chelsea. Laut Buchmacher ist Dortmund im Vorteil mit einer Quote von 2.45. Hingegen hat Chelsea nur eine Siegquote von 2.90. Das Remis bekommt eine 3.30. Bisher haben sich BVB und Chelsea noch nicht gegenüber gestanden – das CL-Achtelfinale am Mittwoch wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Bei Dortmund Gegner Chelsea FC hat sich im Winter-Transferfenster einiges getan. Die Londoner haben sich mit vielen Spielern verstärkt und dafür hohe Summen auf den Tisch gelegt. Allen voran Weltmeister Enzo Fernández, der 121 Millionen Euro kostete, und Mykhaylo Mudryk im Wert von 70 Millionen Euro.

Allerdings haben die Neuzugänge bei Chelsea noch nicht eingeschlagen und das Team befindet sich nicht in Top-Form. Beim BVB hingegen ist man gut in die Rückrunde gestartet und konnte alle 6 Spiele in 2023 gewinnen. Gut möglich, dass der BVB-Lauf am Mittwoch weitergeht.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Wer spielt heute?

Am 14.2.2023 und 15.2.2023 finden je 2 Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League 2022/23 statt. Am Dienstag trafen AC Milan und Tottenham (1:0) sowie PSG und die Bayern (0:1) aufeinander. Am heutigemn Mittwoch spielen Brügge gegen Benfica und BVB gegen Chelsea.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Paris gegen Bayern– Wer gewinnt?

Das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale Paris St. Germain gegen FC Bayern München wird ein enges Spiel. Ausgehend von den Wettquoten ist die Heimmannschaft PSG minimal im Vorteil mit einer Sieg-Quote von 2.50. Hingegen kommt der FC Bayern auf eine 2.55. Vielleicht endet das Hinspiel auch mit einem Remis – die Quote beträgt hier 3.70.

Paris St. Germain gegen FC Bayern München ist die Neuauflage des CL-Finals von 2019/20, wo die Bayern unter Hansi Flick mit 0:1 gegen PSG mit Thomas Tuchel gewinnen konnte. Den entscheidenden Treffer machte Kingsley Coman. Weiterhin standen sich die beiden aktuellen Liga-Tabellenführer insgesamt 11-mal gegenüber. Paris konnte 6 Spiele gewinnen, eins mehr als die Bayern. Allerdings erzielten beide Teams jeweils 15 Treffer.

Die Ausgangslage vor dem CL-Achtelfinale am Dienstag, den 14. Februar 2023, hat kurz vor dem Anpfiff nochmal eine Wendung genommen, denn entgegen früher Berichterstattung werden bei PSG alle Top-Stars mit von der Partie sein. Zuvor war der Einsatz von Mbappé und Messi noch ungewiss, nun stehen sie aber zumindest im Kader gegen die Bayern.

Bayern München und Borussia Dortmund starten gegen namhafte, allerdings etwas formschwache Top-Teams in die Champions-League-Playoffs. Während Bayerns Gegner Paris zweimal in Folge verlor, hat BVB-Gegner Chelsea dreimal in Folge unentschieden gespielt. Weiterhin ist das Spiel Brügge gegen Lissabon interessant, da der portugiesische Club von einem Deutschen trainiert wird.

UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale: Wer gewinnt die anderen Spiele?

Das zweite Spiel am Dienstag, den 14. Februar 2023, ist Milan gegen Tottenham Hotspur. Die Teams spielen eine durchwachsene Saison und liegen nur auf dem 5. Platz ihrer nationalen Liga. In der Champions League lief es bisher besser für die Teams. Milan ist favorisiert mit einer Quote von 2.45 im Vergleich zu Tottenhams 2.87.

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023, spielen noch Club Brügge und Benfica Lissabon gegeneinander. Benfica ist großer Favorit auf den Sieg mit einer Quote von 1.87. Bei Benfica sind Coach Schmidt und Mittelfeldspieler Draxler aus Deutschland dabei.

Wo läuft das UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale live im TV?

Die Spiele vom UEFA Champions League 2022/23 Achtelfinale kommen bei Amazon Prime und DAZN. Das Top-Spiel PSG gegen Bayern läuft bei Amazon Primem mit Kommentator Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes.

Die weiteren 3 Spiele laufen live bei DAZN. Dies sind die Kommentatoren: