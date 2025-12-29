Fußball heute Ergebnisse: Marokko im Achtelfinale des Africa-Cups

Marokko hat sich mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Sambia für das Achtelfinale des Africa-Cups qualifiziert und damit den Gruppensieg in der Gruppe A gesichert. Ein Traumtor von Ayoub El Kaabi und das Comeback von Achraf Hakimi sorgten für einen denkwürdigen Abend in Rabat. Mit diesem Erfolg strebt das Team an, den zweiten Titel nach 1976 zu gewinnen.

Marokko glänzt im Achtelfinale des Africa-Cups

Der Gastgeber Marokko feierte beim Africa-Cup einen herausragenden Fußballabend. Im Stadion in Rabat sicherte sich die Mannschaft nicht nur den Gruppensieg, sondern auch das Ticket für die K.o.-Runde. Mit einer soliden Leistung setzten sie sich deutlich mit 3:0 gegen Sambia durch, wobei Ayoub El Kaabi erneut mit einem spektakulären Tor auf sich aufmerksam machte.

Tabelle Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Marokko S U S 3 2 1 0 6 1 5 7 2 Mali U U U 3 0 3 0 2 2 0 3 3 ▲ Komoren N U U 3 0 2 1 0 2 -2 2 4 ▼ Zambia U U N 3 0 2 1 1 4 -3 2 Africa Cup of Nations 2025

El Kaabi und Hakimi: Die Stars des Spiels

Ayoub El Kaabi eröffnete das Spiel mit einem Kopfballtreffer in der 9. Minute und legte in der 50. Minute einen weiteren eindrucksvollen Fallrückzieher nach. Bereits in der ersten Partie gegen die Komoren hatte er mit einem ähnlichen Tor für Furore gesorgt. Neben El Kaabi traf auch Brahím Diaz von Real Madrid in der 27. Minute, womit beide Spieler nun die Torschützenliste des Turniers anführen. Marokko beendet die Gruppenphase mit sieben Punkten und einem klaren Ziel vor Augen: den Titelgewinn.

Comeback von Achraf Hakimi

Besonders erfreulich war die Rückkehr von Achraf Hakimi, der nach einer Knöchelverletzung im Champions-League-Duell gegen Bayern München in der 64. Minute wieder auf den Platz zurückkehrte. Der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain wurde mit Begeisterung von den marokkanischen Fans empfangen und wird eine wichtige Rolle im weiteren Turnierverlauf spielen.

Mali zieht mit einem Unentschieden ins Achtelfinale ein

Im zweiten Spiel der Gruppe A konnte Mali mit einem 0:0 gegen die Komoren ebenfalls den Einzug ins Achtelfinale feiern. Obwohl die Leistung nicht mit der von Marokko vergleichbar war, reichte das Ergebnis, um den dritten Platz in der Gruppe zu sichern. Mali beendete die Gruppenphase mit drei Unentschieden und wird sich nun auf die kommenden Herausforderungen konzentrieren.