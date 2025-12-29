FC Bayern – kommt dieser junge Brasilien-Spieler?

Der FC Bayern München scheint ernsthaft mit dem brasilianischen Offensivtalent Rayan von Vasco da Gama zu verhandeln. Das 19-jährige Juwel hat in den letzten Wochen verstärkt die Aufmerksamkeit der Münchner Verantwortlichen auf sich gezogen. Rayan, der bereits in der U20-Nationalmannschaft Brasiliens spielt, soll sich bereit für einen Wechsel in eine der Top-5-Ligen Europas zeigen. Die Ablösesumme könnte sich auf etwa 50 Millionen Euro belaufen.

Bayern intensiviert Gespräche mit Rayan

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar intensiv mit Rayan, dem talentierten Angreifer von Vasco da Gama. Laut dem brasilianischen Portal „UOL“ haben die Münchner ihre Bemühungen um den Spieler in den letzten Wochen verstärkt. Vasco da Gama ist bereits über das Interesse des deutschen Rekordmeisters informiert und wartet nun auf ein lukratives Angebot, das für alle Parteien vorteilhaft ist. Rayan selbst soll dem Wechsel bereits zugestimmt haben.

Verhandlungsbereitschaft und Ablösesumme

Vasco da Gama verlangt für Rayan eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro, ist jedoch bereit, über die Konditionen zu verhandeln. Ein Angebot in Höhe von knapp 45 Millionen Euro könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der Marktwert des jungen Stürmers wird derzeit auf 25 Millionen Euro geschätzt, was die Verhandlungen umso spannender macht.

Fabrizio Romano bestätigt Interesse

Transferexperte Fabrizio Romano hat die Berichte über das Interesse des FC Bayern an Rayan ebenfalls bestätigt. Er erklärte, dass der 19-jährige Brasilianer auf der Shortlist des Vereins steht. Obwohl aktuell noch kein offizielles Angebot vorliegt, gab es bereits erste Kontakte, um die Situation des Spielers zu erörtern. Dies zeigt, dass die Münchner den Spieler intensiv beobachten.

Rayan als Offensiv-Juwel

Rayan gilt als eines der vielversprechendsten Talente Südamerikas. Der Linksfuß hat in dieser Saison bereits 20 Tore in 57 Einsätzen für Vasco da Gama erzielt und ist trotz seines jungen Alters eine feste Größe im Team. Berichten zufolge strebt der Brasilianer einen Wechsel in eine der Top-Ligen Europas an, wobei das Interesse des FC Barcelona in der Vergangenheit ebenfalls erwähnt wurde, jedoch derzeit nicht mehr besteht.

Rayan ist vornehmlich als Rechtsaußen aktiv, kann jedoch auch auf der linken Seite oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Dies passt ins Anforderungsprofil der Bayern, die auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane sind und Verstärkung auf den Flügelpositionen benötigen.

