In einem intensiven Bundesligaspiel sicherte sich heute am 14.Bundesliga Spieltag Bayer Leverkusen ein wertvolles Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Trotz eines Rückstands in der ersten Halbzeit, zeigte die Werkself Charakter und erzielte durch Nationalspieler Florian Wirtz den Ausgleich, nachdem Christian Führlich für den VfB Stuttgart getroffen hatte. Trainer Xabi Alonso lobte die Leistung seiner Mannschaft, die weiterhin ungeschlagen bleibt. Stuttgart, angefeuert von ihren Fans, zeigte eine starke Leistung und blickt nun optimistisch auf das kommende Spiel gegen Bayern München.

Spielanalyse und Schlüsselmomente

Erste Halbzeit: Herausforderungen und Rückstand

Bayer Leverkusen startete in Stuttgart mit Schwierigkeiten, besonders in der ersten Halbzeit. Der Druck von Stuttgart war spürbar, und Leverkusen geriet durch ein Tor von Chris Führich (40.) in Rückstand. Trotz der Herausforderungen bewahrte Leverkusen Ruhe und ging strategisch in die Halbzeitpause.

Fußball Bundesliga heute Ergebnisse Stuttgart: Nübel – Vagnoman (85. Rouault), Anton, Zagadou, Mittelstädt (77. Stergiou) – Karazor, Stiller – Millot (66. Silas), Führich (77. Leweling) – Undav (85. Jeong), Guirassy. – Trainer: Hoeneß Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Xhaka, Palacios (84. Hincapie), Grimaldo – Adli (65. Hofmann), Wirtz – Boniface (73. Schick). – Trainer: Alonso Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach) Tore: 1:0 Führich (40.), 1:1 Wirtz (47.) Beste Spieler: Führich, Karazor – Wirtz, Hradecky Gelbe Karten: Karazor (3) – Kossounou (2) Zuschauer: 54.500 (ausverkauft) Erweiterte Statistik (Quelle: Sportec Solutions): Torschüsse: 22:20 Ecken: 8:8 Ballbesitz %: 52:48 Zweikämpfe: 91:90

Wende nach der Pause: Wirtz‘ entscheidender Treffer

Die zweite Halbzeit zeigte ein verändertes Leverkusen. Schnell fand die Werkself durch Florian Wirtz (47.) zum Ausgleich, was das Spielgeschehen deutlich veränderte. Bayer kontrollierte nun das Spiel besser, und Stuttgart fand seltener Wege durch die stabilisierte Leverkusener Abwehr.

Stuttgarts beeindruckender Auftritt

Der VfB Stuttgart bewies, warum sie zu den spannendsten Teams der Bundesliga gehören. Ihre Angriffe waren zielstrebig, und sie hielten Leverkusen effektiv vom eigenen Tor fern. Das Remis war verdient und zeigte, dass Stuttgart auch gegen Top-Teams bestehen kann.

Ergebnisse des 14. Bundesliga-Spieltag

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 08.12. 20:30 TSG Hoffenheim VfL Bochum 3:1 09.12. 15:30 Union Berlin Bor. M'gladbach 3:1 09.12. 15:30 Eintracht Frankfurt Bayern München 5:1 09.12. 15:30 VfL Wolfsburg SC Freiburg 0:1 09.12. 15:30 Werder Bremen FC Augsburg 2:0 09.12. 15:30 1. FC Heidenheim Darmstadt 98 3:2 09.12. 18:30 Borussia Dortmund RB Leipzig 2:3 10.12. 15:30 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1:1 10.12. 17:30 1. FC Köln FSV Mainz 05 0:0