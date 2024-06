Wer wird Fußball Europameister 2024? Opta Prognosen & Analysen

Die Fußballbegeisterung wird auch diesen Sommer nicht nachlassen, denn die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Euro 2024. Diese 17. Ausgabe des Turniers beginnt am 14. Juni in Deutschland mit 24 Teams, die um den Titel kämpfen, den Italien derzeit verteidigt. Deutschland hat nach der Opta Berechnung nur 12,4% Chance auf den EURO-Titel, kommt aber zu 36% ins EM-Halbfinale.

Deutschland ist dieses Mal der alleinige Gastgeber, was in den letzten sieben Ausgaben nur dreimal der Fall war. Alle großen Fußballnationen Europas hoffen, bis zum Finale am 14. Juli in Berlin triumphieren zu können. Unter den Teilnehmern ist ein Debütant – Georgien – aber jedes der 24 Teams hat zumindest eine Chance, das Achtelfinale zu erreichen. Die Spannung steigt, und mit den Vorhersagen des Opta-Supercomputers kann die Vorfreude weiter steigen.

Euro 2024 Vorhersagen

England wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,9% als Favorit für den Gewinn der Euro 2024 angesehen. Gareth Southgates Team hat die Euro noch nie gewonnen und erlitt im Finale 2021 gegen Italien eine herzzerreißende Niederlage, aber das Modell gibt ihnen die höchsten Chancen, diesmal den Titel zu holen.

Das Team, das England am ehesten stoppen könnte, ist Frankreich mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,1%. Frankreich besiegte England bei der Weltmeisterschaft in Katar und erreichte die letzten beiden Weltmeisterschaftsfinals.

Deutschland als Gastgeber hat eine Wahrscheinlichkeit von 12,4% . Auch Spanien mit 9,6% und Portugal mit 9,2% werden als starke Anwärter auf den Titel angesehen.

Die Niederlande (5,1%), die amtierenden Meister Italien (5,0%) und Belgien (4,7%) könnten es schwerer haben, eine Herausforderung zu stellen, aber die Chancen dieser drei Mannschaften werden nicht vollständig ausgeschlossen.

Euro 2024 Favoriten

Wird England Fußball Europameister 2024?

England ist oft als würdiger Anwärter in große Turniere gegangen, aber nun als Favorit einzusteigen, ist ein neues Gefühl für eine Mannschaft, die mit Angriffstalenten gepackt ist.

Angeführt von Bayern Münchens Stürmer Harry Kane, Real Madrids Jude Bellingham – frisch nach dem Champions-League-Triumph – und Manchester Citys Phil Foden, freuen sich keine Abwehrreihen bei der EM auf ein Treffen mit England.

Eine Gruppe mit Dänemark, Serbien und Slowenien sollte für England keine großen Probleme in Bezug auf das Weiterkommen darstellen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4 Prozent, die letzten 16 zu erreichen. Da der Gruppenzweite jedoch auf den Sieger von Gruppe A – möglicherweise Gastgeber Deutschland – treffen könnte, ist ein schneller Start für die Hoffnungen der Three Lions entscheidend.

England hat eine lange Turniererfahrung bei der Europameisterschaft und hat insgesamt 38 Turnierspiele bestritten. Der Erfolg hat ihnen jedoch bisher entgangen, und keine andere Mannschaft hat so viele Spiele absolviert, ohne das Turnier zu gewinnen.

Es besteht eine 70,0-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass England zum dritten Mal in vier EM-Turnieren das Viertelfinale erreicht, während ihre Chance von 48,2 Prozent, die letzten vier zu erreichen, höher ist als bei jeder anderen Mannschaft.

England wiederholte sich als Finalist in fast einem Drittel (31,1%) unserer Turniersimulationen für 2024 und ging dabei 19,9% der Zeit als Sieger hervor.

Um es bis zum Ende zu schaffen, muss England möglicherweise seinen Fluch bei Elfmeterschießen brechen. Unter den Teams, die an mindestens zwei EM-Elfmeterschießen teilgenommen haben, hat England die niedrigste Erfolgsquote, wobei es nur eins von fünf Elfmeterschießen gewann.

Ohne Elfmeterschießen hat England jedoch nur eines seiner letzten 18 Spiele bei der Europameisterschaft verloren – die berüchtigte Niederlage gegen Island 2016.

Mit Kapitän Kane, der in dieser Saison bei Bayern beeindruckt und eine hervorragende Torquote bei großen Turnieren aufweist, wissen die anderen Anwärter, dass es entscheidend sein könnte, England zu schlagen, um EM-Ruhm zu erlangen.

Wird Frankreich Fußball Europameister 2024?

Der Opta-Supercomputer bewertet zwei Teams vor Beginn der EM hoch. Wie England wird auch Frankreich stark favorisiert und liegt nur knapp hinter den Three Lions.

Ein mögliches Halbfinale zwischen England und Frankreich könnte sowohl entscheidend als auch dramatisch sein, wobei das Hin und Her im Viertelfinale der Weltmeisterschaft noch frisch in Erinnerung ist, besonders für Kane, der einen seiner beiden Elfmeter verschoss.

Kane und Frankreichs Star Kylian Mbappé haben jeweils 12 Tore in 18 Spielen bei den letzten drei großen internationalen Turnieren erzielt, was mehr ist als jeder andere europäische Spieler bei diesen Events erreicht hat.

Antoine Griezmann hat bei großen Turnieren ebenfalls beeindruckt. Seit der EM 2016 war er an mehr Toren beteiligt (18) als jeder andere europäische Spieler und erzielte 11 Tore sowie sieben Assists in 25 Spielen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.

Der Trainer der Les Bleus, Didier Deschamps, hat auch eine starke Bilanz. Wenn er die Trophäe bei der EM 2024 hochhebt, wird er die erste Person, die sowohl als Spieler als auch als Trainer die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft gewonnen hat.

Deschamps und Frankreich erreichten dieses Ziel in 19,1% unserer Simulationen, was sie nur knapp hinter England platziert. Sie erreichen das Finale mit einer Wahrscheinlichkeit von 30,4% und die Halbfinals mit einer Rate von 48,1%.

Es wäre eine bedeutende Überraschung, wenn sie nicht mindestens das Viertelfinale erreichen (69,2%), auch wenn ein Spiel in Runde 2 gegen die Niederlande eine frühe Prüfung darstellt.

Sollten sie die Gruppe D gewinnen, was in über der Hälfte (57,9%) unserer Simulationen der Fall war, ist ein Achtelfinal-Duell mit dem Zweitplatzierten der Gruppe F nicht von großer Sorge, es sei denn, Portugal rutscht auf den zweiten Platz.

Weitere Anwärter bei der EM 2024

Wird Deutschland Fußball Europameister 2024?

Auch wenn England als Favorit gilt, haben Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien 10 der bisherigen 16 UEFA-Europameisterschaften gewonnen. Deutschland, das einen holprigen Weg seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 hinter sich hat, wird trotz sechs Niederlagen in Freundschaftsspiele nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar wieder als starker Anwärter gesehen.

Deutschland, das zum 14. Mal bei einer Europameisterschaft antritt, wird auf heimischem Boden als der drittwahrscheinlichste Sieger eingeschätzt. Es ist bemerkenswert, dass Deutschland seit der EM 2016 kein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier mehr gewonnen hat und seit 12 Spielen in Folge ein Gegentor kassiert hat.

Die letzten beiden Weltmeisterschaften beendete Deutschland in der Gruppenphase, und bei der EM 2020 schieden sie im Achtelfinale aus. Kein Gastgeberland hat das Turnier seit Frankreich vor 40 Jahren gewonnen, was die Aufgabe für Trainer Julian Nagelsmann erschwert.

Deutschland kann auf erfahrene Spieler wie Manuel Neuer, den zurücktretenden Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller zählen. Müller, der 10 WM-Tore erzielt hat, sucht noch nach seinem ersten EM-Tor. Unterstützung erhält er von Spielern wie Kai Havertz von Arsenal und Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund.

Deutschland hat eine 36,5%ige Chance, das Halbfinale zu erreichen. Zwischen ihnen und den nächstfolgenden Teams (Spanien und Portugal) besteht eine erhebliche Lücke, da Deutschland abgesehen von England und Frankreich das einzige Team ist, das das Turnier in mehr als 10% der Simulationen gewonnen hat, nämlich in 12,4%.

Obwohl die öffentliche Meinung suggeriert, dass Deutschland vielleicht nicht in bester Form ist, deutet der Computer darauf hin, dass sie nicht abgeschrieben werden sollten. Die Siege in Freundschaftsspielen gegen Frankreich und die Niederlande im März geben den anderen Teams Anlass zur Vorsicht.

Wird Spanien Fußball Europameister 2024?

Spanien tritt in einer schwer umkämpften Gruppe B gegen Italien, Kroatien und Albanien an. „La Roja“, dreifacher Europameister, wird laut dem Opta-Supercomputer als der wahrscheinlichste Kandidat angesehen, der in dieser Gruppe um den Titel kämpfen kann, auch wenn sie nur 47,3% der Zeit diese schwierige Gruppe gewinnen.

Das Modell sieht sie in 9,6% der Simulationen als Sieger und es ist wahrscheinlicher als nicht (59,1%), dass sie zumindest das Viertelfinale erreichen.

Abgesehen von Elfmeterschießen hat Spanien in den letzten 22 EM-Spielen nur zwei verloren, diese Niederlagen kamen jedoch gegen ihre aktuellen Gruppenrivale Kroatien und Italien in der Ausgabe 2016.

Auch wenn sie nicht an ihre frühere Bestform heranreichen, sind Siege gegen Spanien selten einfach. Ihre letzten fünf K.o.-Spiele bei großen Turnieren gingen alle in die Verlängerung und vier davon wurden durch Elfmeterschießen entschieden, von denen sie drei verloren haben. Mit etwas mehr Glück bei den Elfmetern hätte Spaniens jüngste Bilanz bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften deutlich besser sein können.

Álvaro Morata erzielte in den EM-Turnieren 2016 und 2020 insgesamt sechs Tore und liegt damit nur hinter Cristiano Ronaldo (8) und seinem Atlético Madrid-Kollegen Griezmann (7). Nach einer starken Saison für Atlético 2023-24, in der er 21 Tore erzielte, wird Morata die Mannschaft von Luis de la Fuente in Deutschland anführen.

Wird Portugal Fußball Europameister 2024?

Angesichts Portugals Erfolgsbilanz wäre es unklug, sie vor Turnierbeginn abzuschreiben.

Obwohl Spanien wahrscheinlicher als Portugals zu den potenziellen Gewinnern zählt, hat das Team von Roberto Martinez eine bessere Chance, das Halbfinale zu erreichen, was an den bedingten Wahrscheinlichkeiten für den jeweiligen Weg ins Halbfinale und ins Finale liegt.

Torjäger Cristiano Ronaldo hält den Rekord für die meisten Spiele (25) und Tore (14) bei der EM, und mit sechs Assists seit 1972 ist er auch in dieser Statistik ungeschlagen. Jetzt will er zum sechsten Mal bei einer EM treffen.

Unterstützt von Ronaldos Toren haben die Portugiesen in den letzten sieben EMs immer die K.o.-Phase erreicht, eine Serie, die bis 1996 zurückreicht. Sie haben in all ihren acht bisherigen Teilnahmen an der EM die Gruppenphase überstanden und unser Modell sieht sie zu 93,6% auch in diesem Jahr im Achtelfinale.

Portugal qualifizierte sich souverän, gewann alle ihre Spiele und erzielte in 10 Siegen mehr Tore als jede andere Mannschaft (36), wobei sie gleichzeitig die beste Defensivleistung mit nur zwei Gegentoren erreichten.

Bruno Fernandes von Manchester United geht nach dem Gewinn des FA Cups voller Selbstvertrauen ins Turnier. Während der Qualifikation führte er alle Spieler bei den Assists (7), erwarteten Assists (6,1), kreierten Chancen (37) und aus dem Spiel heraus kreierten Chancen (24) an.

Fernandes und Frankreichs Mbappé waren die einzigen beiden Spieler, die während der Qualifikation sowohl 5+ Tore als auch 5+ Assists verbuchen konnten – Fernandes erzielte zusätzlich zu seinen großartigen kreativen Metriken gleich sechs Tore.

Beste der Restlichen

Wird Niederlande Fußball Europameister 2024?

Die Niederlande gewannen die Europameisterschaft, als sie 1988 ausschließlich in Deutschland stattfand, aber seitdem hatten sie es schwer. Die Oranje haben seit 2004 nicht mehr die Halbfinals erreicht. Dieses Jahr scheint das Erreichen der Viertelfinals ein realistisches Ziel zu sein, mit einer 45,8% Chance, das Viertelfinale zu erreichen. Obwohl diese Rate niedriger ist als die von Italien und Belgien, haben die Niederlande, sobald sie unter den letzten vier sind, eine bessere Chance, einige der führenden Nationen zu überraschen. Sie haben eine 11,4% Wahrscheinlichkeit, das Finale zu erreichen.

Die Niederlande haben in 39 EM-Spielen 65 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 1,67 Toren pro Spiel entspricht. Das ist die höchste Torquote aller Teams im Turnier.

Wird Italien Fußball Europameister 2024?

Die letzten beiden Titelverteidiger, Spanien im Jahr 2016 und Portugal bei der EM 2020, schafften es nicht über das Achtelfinale hinaus, und der Opta-Supercomputer glaubt, dass Italien ein ähnliches Schicksal droht. Spanien ist das einzige Team, das die Europameisterschaft erfolgreich verteidigt hat, was die Geschichte gegen eine erneute TItelverteidigung Italiens spricht.

Italien hat eine 29% Chance, seine Gruppe anzuführen, schafft es jedoch zu 80,3% in die erste KO-Runde. Das Achtelfinale könnte eine schwierige Hürde sein, da sie in nur 47,2% der Simulationen das Viertelfinale erreichen. Sollten sie es aber bis ins Viertelfinale schaffen, sind sie schwer zu schlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Finale erreichen, liegt bei 11,4%.

Falls Italien das Finale erreicht, stehen die Vorzeichen gut. Das Endspiel findet im Berliner Olympiastadion statt, und die letzten beiden großen internationalen Turnierfinals, die dort stattfanden, endeten mit einem Sieg Italiens, zuletzt im Finale der Weltmeisterschaft 2006.

Wird Belgien Fußball Europameister 2024?

Belgien erreichte seit dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft 1980 nicht mehr die letzten Vier, hat aber in 10,6% der Simulationen wieder das Finale erreicht.

Kevin De Bruyne hat sich am Ende der Premier-League-Saison bei Manchester City in Form und Fitness zurückgemeldet und sollte für Belgien erneut entscheidend sein. Kein europäischer Spieler hat bei großen internationalen Turnieren seit der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 mehr Vorlagen gegeben als De Bruyne mit neun, davon fünf bei Europameisterschaften.

Romelu Lukaku war der beste Torschütze in der Qualifikationsrunde mit 14 Toren aus acht Spielen. Er traf alle 39 Minuten und verwandelte fast die Hälfte der Schüsse, die er versuchte.

Außenseiter der Euro 2024

Ein Gewinner von außerhalb der Top-Acht-Nationen wäre eine große Überraschung für den Opta-Supercomputer. Dänemark und Kroatien kommen dabei als nächstes, wobei sie das Turnier zu 2,2 % bzw. 2,0 % der Zeit gewinnen. Türkei (1,5 %) und Österreich (1,3 %) runden die erste Hälfte ab.

Von den Mannschaften, die in der unteren Hälfte der 24 Teams rangieren, sieht der Supercomputer einige, die eine Überraschung bereiten könnten.

Schottland rangiert auf einem respektablen 15. Platz und laut Modell ist es wahrscheinlicher als nicht, dass sie erstmals in der Geschichte die Gruppenphase eines großen Turniers überstehen, was in 58,9 % der Fälle passiert. Das Modell gibt Steve Clarkes Team sogar fast eine Chance von eins zu vier (23,5 %), das Viertelfinale zu erreichen.

In Schottlands Gruppe gibt es jedoch auch eine weitere Bedrohung in Form der Schweiz. Sie haben in den letzten fünf großen Turnieren immer die K.o.-Runde erreicht und sind neben Frankreich das einzige andere europäische Team, das dies geschafft hat. Murat Yakins Männer sind heimliche Anwärter auf das Halbfinale mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,7%.

Die Ukraine, die wahrscheinlichsten Herausforderer Belgiens in Gruppe E, sollten einen Lauf hinlegen, da sie mit einer gesunden Rate von 69,4 % das Achtelfinale erreichen und mit 26 % eine Chance haben, das Viertelfinale zu erreichen. Tschechien (60,7 %) ist ein weiteres Team, das gute Chancen hat, aus ihrer Gruppe weiterzukommen, obwohl es nur auf Platz 19 von 24 in Bezug auf die Gewinnchancen rangiert.

Rumänien muss seine Turniergeschichte umkehren, um Fortschritte zu machen. Ihre Siegquote bei den Europameisterschaften von nur 6 % (ein Sieg in 16 Spielen) ist die niedrigste aller Mannschaften, die an mehr als einem Turnier teilgenommen haben. Auch das Torverhältnis von 0,63 Toren pro Spiel ist das niedrigste aller Nationen, die mehr als 10 Spiele bei den Endrunden bestritten haben, mit nur 10 Toren in 16 Spielen.

Sie sind eines von fünf Teams, zusammen mit Slowenien, der Slowakei, Albanien und Georgien, die eine Chance von 0,5 % oder weniger haben, das Turnier zu gewinnen.

Georgien, das zum ersten Mal an einem großen Turnier teilnimmt, wird als am wenigsten wahrscheinlicher Sieger aller Teams mit 0,1 % gesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht für Aufsehen sorgen können. Willy Sagnols Mannschaft hat in 37,2 % der Simulationen eine bessere Chance als Albanien, die K.o.-Phase zu erreichen.

Das letzte Debütteam, das bei der EM aus seiner Gruppe weiterkam, war Island in ihrer berühmten Kampagne 2016. Selbst einen Punkt zu sammeln wäre ein Erfolg, nachdem Georgien das einzige Team war, das sich mit einer negativen Tordifferenz qualifizierte (sie setzten sich letztendlich aus Spielpfad C der Playoffs durch, indem sie Luxemburg und Griechenland besiegten).

Georgien hat einen aufstrebenden Star in Neapels Khvicha Kvaratskhelia, der in der Qualifikation vier Tore erzielte. In 10.000 Simulationen hat jedes der 24 Teams den Europameisterschafts-Pokal mindestens einmal in die Höhe gestemmt, also ist alles möglich.

