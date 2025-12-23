„Turbo im Schuh“: Laimer ist Österreichs Fußballer des Jahres

Konrad Laimer von Bayern München wurde zum ersten Mal als Österreichs Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Der Defensivspieler setzte sich bei der Abstimmung deutlich gegen den Vorjahressieger Christoph Baumgartner durch. Auch bei den Frauen triumphierte eine Spielerin des FC Bayern: Sarah Zadrazil gewann den Titel mit einem Rekordwert von 34 Punkten.

Laimer überzeugt die Trainer der Bundesliga

Konrad Laimer konnte bei der Wahl zum Fußballer des Jahres die Trainer der österreichischen Bundesliga von seiner Klasse überzeugen. Mit 51 Punkten ließ er Christoph Baumgartner, den Offensivspieler von RB Leipzig, der auf 16 Punkte kam, weit hinter sich. Dies ist ein bedeutender Erfolg für den 26-jährigen Defensivchef, der in der vergangenen Saison seine erste deutsche Meisterschaft mit Bayern München feiern konnte.

Sarah Zadrazil erneut geehrt

Bei den Frauen fiel die Entscheidung ebenfalls zugunsten einer Spielerin des FC Bayern. Sarah Zadrazil, die sich aufgrund einer Kreuzbandverletzung in der Reha befindet, erhielt den Titel mit einem Rekord von 34 Punkten. Damit sicherte sich die Mittelfeldspielerin die Auszeichnung zum zweiten Mal nach 2018 und bekräftigte ihren Einfluss auf die Entwicklung des Frauenfußballs in München.

Bayern München feiert Doppelsieg

Die Erfolge von Laimer und Zadrazil sorgten für Freude im Club. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund lobte Laimer als Vorbild für Zuverlässigkeit und Teamgeist. Der Spieler, der den Spitznamen ‚Alpen-Zidane‘ erhielt, impresioniert mit seinem leidenschaftlichen Einsatz auf dem Platz. Auch Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, zeigte sich stolz über Zadrazils Auszeichnung, die den Erfolg der Frauenmannschaft der letzten Jahre maßgeblich geprägt hat.

Historie der Auszeichnung

Die Wahl zum Fußballer des Jahres wird jährlich von der Nachrichtenagentur APA organisiert. Rekordsieger ist der ehemalige Münchner David Alaba, der zwischen 2011 und 2023 insgesamt zehn Mal ausgezeichnet wurde. Laimer und Zadrazil haben gezeigt, dass Bayern München nicht nur im Männerfußball, sondern auch im Frauenfußball an der Spitze steht.