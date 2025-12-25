Sepp Maier: Neuer bleibt bei DFB-Rücktritt – keine WM 2026!

Die Diskussion um ein Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2026 scheint endgültig beendet zu sein. Sepp Maier, die Torwart-Legende, ist überzeugt, dass Neuer eine Rückkehr ausgeschlossen hat. Der Kapitän des FC Bayern München hat sich klar für seinen Verein entschieden und will sich auf seine Leistung konzentrieren. Trotz seiner herausragenden Fähigkeiten bleibt der Fokus auf den Bayern, während Neuer derzeit an einer Verletzung laboriert.

Maier schließt Comeback aus

Sepp Maier stellt klar, dass die Debatte um Neuers Rückkehr in die Nationalmannschaft ins Leere führe. „Wer Manu kennt, weiß: Wenn er so entscheidet, dann ist das endgültig“, äußerte die Torwart-Ikone bei Sport1. Er betont, dass die ständigen Diskussionen nicht zielführend sind. Maier ist der Meinung, dass es an der Zeit sei, diese Themen ruhen zu lassen.

Neuers klare Prioritäten

Manuel Neuer hat in den letzten Wochen mehrfach betont, dass sein Fokus ausschließlich auf dem FC Bayern München liegt. „Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin“, erklärte der 39-Jährige. Seine Entscheidung, sich voll und ganz auf den Verein zu konzentrieren, ist für ihn von höchster Priorität. Er will mit der Mannschaft in der Bundesliga und der Champions League erfolgreich sein.

Qualität auf höchstem Niveau

Trotz seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft sieht Sepp Maier das Potenzial Neuers unbestritten. „Wäre Manuel Neuer fit und in Topform, dann wäre er auch für die Nationalmannschaft eine Option“, sagte Maier. Neuers Comeback nach seinem Unterschenkelbruch vor drei Jahren sei bemerkenswert und zeige, wie talentiert er ist. „Dass er überhaupt wieder auf diesem Niveau spielt, ist keine Selbstverständlichkeit“, so Maier weiter.

Vertragslage und Verletzung

Manuel Neuer, der bei Bayern München eine zentrale Rolle spielt, hat nach wie vor mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Aktuell fällt er wegen eines Muskelfaserrisses an der rechten Oberschenkelrückseite aus. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft im Sommer aus, und eine mögliche Verlängerung hängt laut Neuer auch von seiner gesundheitlichen Verfassung ab. Der Keeper hat angekündigt, diese Entscheidung „noch ein bisschen hinauszögern“ zu wollen.