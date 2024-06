Ein Wechsel von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah vom deutschen Meister Bayer Leverkusen zu Bayern München steht offenbar kurz bevor. Laut Berichten am Montag soll sich der 28-jährige Abwehrspieler mit Bayern München auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben und seinen Wunsch zu wechseln den Verantwortlichen von Leverkusen mitgeteilt haben.

Tah, der seit 2015 für Leverkusen spielt, hat einen Vertrag bis 2025. Leverkusen hatte versucht, den Vertrag mit ihm zu verlängern, doch Tah äußerte sich zuletzt zurückhaltend zu seiner Zukunft über das Turnier hinaus, da er sich zunächst auf die Heim-EM konzentrieren wollte.

Das Imperium schlägt (wieder einmal) zurück: Bayern haben Tah am Haken

Der Rekordmeister Bayern München scheint nach der ersten titellosen Saison seit 2012 wieder auf sein Altbewährtes zurückzugreifen und den Rivalen zu schwächen. Jonathan Tah, Abwehrchef bei Bayer Leverkusen und Nationalspieler, steht kurz vor einem Wechsel nach München. Das Geschäft wird abgeschlossen, sobald beide Vereine eine Einigung über die Ablösesumme gefunden haben.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Tah, der sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Heim-Europameisterschaft vorbereitet, hat sich Berichten zufolge auf einen Fünfjahresvertrag mit den Bayern verständigt. Dabei soll er Bayer Leverkusen seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben. Bayern möchte etwa 20 Millionen Euro zahlen, aber Leverkusen verlangt fast das Doppelte.

Tah: Seit 215 in Leverkusen

Seit 2015 spielt Tah für Leverkusen und hat in 353 Spielen bewiesen, dass er einer der Leistungsträger ist. Trotz der Bemühungen von Leverkusen, seinen Vertrag zu verlängern, scheint Tah den Schritt zu Bayern zu favorisieren. Während des deutschen Trainingslagers vor der Europameisterschaft betonte er jedoch, dass er sich momentan nur auf das bevorstehende Turnier konzentrieren wolle.

In der letzten Bundesliga-Saison war Tah unter Trainer Xabi Alonso ein unumstrittener Stammspieler. Er kam auf 31 Einsätze und erzielte vier Tore. Die Bayern scheinen entschlossen, ihre Dominanz in der Liga wiederherzustellen und greifen daher aggressiv auf dem Transfermarkt zu.

Nach der Meisterschaft von Leverkusen erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München!“. Auch Sportvorstand Max Eberl kündigte an, dass der Rekordmeister alles daran setzen werde, um wieder anzugreifen.

Leverkusen muss sich nicht nur bezüglich Tah Sorgen machen. Es kursieren immer wieder Gerüchte, dass Bayern auch an Florian Wirtz interessiert ist. Die Rheinländer haben in der Vergangenheit schon miterlebt, wie Bayern durch die Abwerbe-Taktik prominente Spieler wie Jorginho, Paulo Sergio, Michael Ballack, Lucio, Ze Roberto, Niko Kovac und Arturo Vidal geholt hat.

Die mögliche Verpflichtung von Tah könnte nur der Anfang einer Reihe von Transfers sein, mit denen Bayern seinen Kader auf Vordermann bringen will. Ob Tah bereits im Trainingslager über seinen bevorstehenden Wechsel sprach, bleibt unklar. Was jedoch klar ist: Bayern will nach der titellosen Saison zurück an die Spitze und setzt dabei auf bewährte Strategien.

Statistiken von Jonathan Tah 2023/2024

DFB Pokal 2023/2024 6 4 2 403′ 0 0 0 2 (0) 0 0 Europa League 2023/2024 11 11 0 949′ 4 0 0 0 (0) 0 0 Bundesliga 2023/2024 31 30 1 2632′ 6 0 0 4 (0) 1 0 Gesamt: 48 45 3 3984′ 10 0 0 6 (0) 1 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 48 - Per Game In Startaufstellung 45 0.9 Per Game Minuten 3984 83.0 Per Game Tore 6 0.1 Per Game Assists 1 0.02 Per Game

Länderspiele 2024 4 4 0 330′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Saison: 2024 Absolvierte Begegnungen 4 - Per Game In Startaufstellung 4 1.0 Per Game Minuten 330 82.5 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 0 0 Per Game