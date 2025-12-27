Erlösung für Wirtz: Erster Treffer für Liverpool

Erlösung für Florian Wirtz: Der deutsche Nationalspieler hat endlich sein erstes Tor für den FC Liverpool erzielt. In der 1585. Pflichtspielminute beendete er seine Durststrecke und traf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Zuvor hatte Ryan Gravenberch die Reds in Führung gebracht. Wirtz‘ Treffer kam in seinem 23. Einsatz für die Reds und sorgte für frenetischen Jubel bei den Liverpool-Fans.

Wirtz trifft nach starkem Zuspiel

In der 42. Minute war es soweit: Florian Wirtz nutzte eine präzise Vorlage von Hugo Ekitiké und ließ den gegnerischen Keeper keine Chance. Nach einem holprigen Start in die Saison, in dem der 20-Jährige in seinen ersten 16 Ligaspielen lediglich zwei Vorlagen verzeichnen konnte, war dieser Treffer ein wichtiges Zeichen für seine Entwicklung im Team von Chefcoach Jürgen Klopp.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 18 | Anfield | - 16:00 FC Liverpool U U S S S 2 : 1 1.53 xG 1.07 Endergebnis Wolves N N N N N R. Gravenberch 41' Florian Wirtz 42' Santiago Bueno 51'

Feierlichkeiten im Stadion

Die Liverpool-Anhänger feierten den Treffer von Wirtz mit lautem Applaus und Gesängen. Die Atmosphäre im Stadion war elektrisierend, als die Reds mit 2:0 in die Halbzeitpause gingen. Der Jubel der Fans zeigte, wie sehr sie sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem talentierten Spieler aus der Bundesliga wünschen.

Der Weg zum ersten Tor

Wirtz‘ Weg zum ersten Tor in der Premier League war alles andere als einfach. Die hohe Erwartungshaltung an den ehemaligen Leverkusen-Spieler wurde durch seine bisherigen Leistungen auf die Probe gestellt. Dennoch gelang es ihm, in einem entscheidenden Moment zu punkten und sein Potential unter Beweis zu stellen. Dieser Treffer könnte der Wendepunkt in seiner Liverpool-Karriere sein.