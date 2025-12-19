BVB News: Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes über Nico Schlotterbeck-Zukunft

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck erhält Lob von Benedikt Höwedes, dem Rio-Weltmeister 2014 und ehemaligen Abwehrspieler. Höwedes hebt die positive Körpersprache und den unermüdlichen Willen des 26-Jährigen hervor. Während er sich zurückhaltend zu Schlotterbecks möglicher Zukunft äußert, betont er die Bedeutung von Borussia Dortmund für dessen Entwicklung. Höwedes empfiehlt, über eine mögliche Veränderung nachzudenken, ohne jedoch einen Wechsel zu fordern.

Benedikt Höwedes lobt Schlotterbecks Mentalität

Benedikt Höwedes hat in einer internationalen Medienrunde seine Wertschätzung für Nico Schlotterbeck zum Ausdruck gebracht. Der 26-jährige Nationalspieler von Borussia Dortmund zeigt laut Höwedes eine hervorragende Körpersprache und eine bemerkenswerte Mentalität. „Er will immer besser werden“, so der Ex-Schalker über den talentierten Abwehrspieler. Dennoch sieht Höwedes noch Verbesserungspotenzial in bestimmten Bereichen.

Schlotterbecks Zukunft bei Borussia Dortmund

Höwedes äußerte sich zurückhaltend zu Schlotterbecks möglichem nächsten Schritt in seiner Karriere. „Borussia Dortmund ist ein großartiger Verein für ihn“, erklärte der 37-Jährige. Der Wechsel zu einem anderen Klub könnte für Schlotterbeck eine Chance zur Weiterentwicklung darstellen, sowohl sportlich als auch persönlich. „Manchmal ist es gut, die Komfortzone zu verlassen“, fügte er hinzu.

Vertragslage und mögliche Verlängerung

Nico Schlotterbeck kam im Jahr 2022 vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund und hat einen Vertrag bis 2027. Die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung ziehen sich jedoch hin. Höwedes rät Schlotterbeck, gut über seine Optionen nachzudenken, bevor er eine Entscheidung trifft. „Er sollte eine für sich persönlich kluge Entscheidung treffen“, betonte der Weltmeister von 2014.

Schalke 04 und die Entwicklung des Vereins

Trotz seiner Verbindung zu Borussia Dortmund verfolgt Höwedes auch die Entwicklungen seines Herzensklubs Schalke 04 mit Freude. Er erkennt an, dass die Mannschaft nicht immer den attraktivsten Fußball spielt, aber schätzt den Einsatz und die Intensität, die die Spieler zeigen. „Das ist beeindruckend und genau das möchten die Fans sehen“, erklärte er. Höwedes hofft, dass Schalke diesen Weg fortsetzt und bald in die Bundesliga zurückkehrt.