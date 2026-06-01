WM 2026 Kader Algeriens mit vier Bundesliga-Profis um Maza

Algerien hat einen Tag vor Ablauf der Meldefrist seinen WM-Kader bekanntgegeben und setzt dabei auf vier Profis aus der Bundesliga. Nationaltrainer Vladimir Petkovic nominierte 26 Spieler für das Turnier in Nordamerika, bei dem die Nordafrikaner unter anderem auf Österreich treffen werden.

Vier Bundesliga-Profis im Aufgebot

Mit Ibrahim Maza vom Bayer Leverkusen, Farès Chaïbi von Eintracht Frankfurt sowie Ramy Bensebaini von Borussia Dortmund und Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg sind vier aktuelle Bundesliga-Akteure dabei. Nicht berücksichtigt wurde dagegen der Schalker Aufsteiger Adil Aouchiche. Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler stand im März noch für die Länderspiele gegen Guatemala und Uruguay im Aufgebot und gab damals als Joker sein Debüt für Algerien.

Maza hat inzwischen 15 Länderspiele für die Auswahl absolviert. Der frühere Berliner ist mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro derzeit der wertvollste algerische Fußballer überhaupt. Dahinter folgen im Landesranking Rayan Aït-Nouri von Manchester City mit 40 Millionen Euro, Amine Gouiri von Olympique Marseille mit 28 Millionen Euro sowie Anis Hadj Moussa mit 23 Millionen Euro. Ebenfalls auf 23 Millionen Euro kommt Wolfsburgs Amoura, Frankfurts Chaïbi ist mit 15 Millionen Euro gelistet. Der teuerste Algerier ohne WM-Ticket ist Ilan Kebbal vom Paris FC, dessen Marktwert bei 12 Millionen Euro liegt. Er hatte die vergangenen beiden Länderspiele verletzungsbedingt verpasst.

Mahrez erlebt die zweite WM

Auch Riyad Mahrez gehört zum Aufgebot. Der 35 Jahre alte Angreifer, der seit 2023 bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wird damit seine zweite Weltmeisterschaft bestreiten. Für Maza ist es die erste WM, zugleich ist der Leverkusener Youngster der jüngste Spieler im algerischen Kader. Der älteste Profi im Team ist dagegen Aïssa Mandi vom LOSC, der mit 34 Jahren als einziger Algerier im Rekordspieler-Ranking noch vor Mahrez liegt. Mandi kommt auf 116 Länderspiele, Mahrez auf 113, in denen ihm 38 Treffer gelangen, ebenfalls Platz zwei unter den algerischen Nationalspielern.

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Gruppenspiele gegen Argentinien, Österreich und Jordanien

Algerien startet bei der Weltmeisterschaft in Gruppe J und bekommt es dort mit Argentinien, Österreich und Jordanien zu tun. Der erste Spieltag in dieser Gruppe steigt am 17.06, wenn Algerien zum Auftakt auf Argentinien trifft. Drei Tage später, am 23.06, wartet Jordanien. Das Duell mit dem ÖFB-Team ist für den 28.06. angesetzt und beginnt um 4 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit.

Der Algerien WM Kader 2026

Torhüter: Luca Zidane (FC Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Abwehr: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Aïssa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis)

Mittelfeld: Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (OGC Nizza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Sporting Charleroi), Ramiz Zerrouki (Feyenoord Rotterdam)

Angriff: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Sporting Charleroi), Adil Boulbina (Paradou AC), Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio), Amine Gouiri (Olympique Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Riyad Mahrez (Al-Ahli)