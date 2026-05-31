Länderspiel gegen Finnland: Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Deutschland hat gegen offensiv schwache Finnen einen souveränen Auftritt hingelegt und viele Personalien testen können. Beim 3:0 standen vor allem die Einzelleistungen im Mittelpunkt, von Oliver Baumann im Tor bis zu den Offensivkräften um Deniz Undav, Florian Wirtz und Jamal Musiala. Auch der 17 Jahre alte Lennart Karl setzte ein Ausrufezeichen.

Länderspiele Deutschland 4 0 Finnland

Baumann mit ruhigem Abend, Kimmich als Taktgeber

Oliver Baumann vertrat den verletzten Manuel Neuer und bekam dafür von Julian Nagelsmann den Beinamen „Weltklasse-1b-Lösung“. Gegen die harmlosen Finnen wurde der Hoffenheimer kaum ernsthaft geprüft, von den Fans aber mit Sprechchören gefeiert. Dafür gab es die Note 3.

Im Spielaufbau lief vieles über Joshua Kimmich. Der Kapitän überraschte den Gegner mit schnell ausgeführten Freistößen, erwischte damit aber gelegentlich auch seine Mitspieler auf dem falschen Fuß. Vor dem Führungstor schlug er eine präzise Flanke auf Deniz Undav. Seine Leistung wurde mit 2,5 bewertet.

Jonathan Tah erledigte seine Aufgaben solide, ohne wirklich gefordert zu werden. Der Münchner harmonierte in der Innenverteidigung gut mit Nico Schlotterbeck und erhielt die Note 3. Schlotterbeck gewann die große Mehrheit seiner Zweikämpfe, seine gefürchteten Diagonalpässe waren diesmal jedoch kaum zu sehen. Auch er kam auf eine 3.

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Ordentliche Ansätze über Brown, Pavlovic und Nmecha

Auf der linken Seite bekam Nathaniel Brown in der Viererkette seine Chance. Sein Auftritt war ordentlich, eine klare Kampfansage an David Raum war allerdings nicht dabei. Das wurde mit 3,5 notiert.

Im defensiven Mittelfeld ist Aleksandar Pavlovic weiterhin gesetzt. Der Münchner erledigte viele kleine Dinge richtig, glänzte aber nicht, was ihm eine 3 einbrachte. Neben ihm wurde Felix Nmecha von Nagelsmann getestet, auch als mögliche WM-Option. Er machte seine Sache gut und erhielt die Note 2,5.

Für viel Betrieb sorgte Lennart Karl auf der rechten Seite. Der Teenager eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und marschierte immer wieder die Linie entlang. Er agierte mutig und hinterließ nicht nur wegen seines Traumpasses vor dem 3:0 Eindruck. Dafür gab es eine 2.

Musiala, Wirtz und Undav entscheiden das Bild

Jamal Musiala bestritt sein erstes Länderspiel seit März 2025. Nach seiner schweren Verletzung fehlte ihm noch immer die Leichtigkeit, doch sein Tor wirkte wie eine Erleichterung. Die Bewertung lautete 3.

Florian Wirtz ließ sein Können immer wieder aufblitzen und sorgte sofort für Gefahr, wenn ihm das gelang. Gleichzeitig nahm er sich auch Auszeiten, ehe er kurz nach der Pause zur Stelle war. Seine Leistung wurde mit 2,5 bewertet.

Deniz Undav vergab zunächst zwei gute Möglichkeiten, köpfte dann aber zum Treffer ein. Gegen den tiefstehenden Gegner tat er sich schwer, behauptete sich aber im direkten Duell mit Nick Woltemade. Mit großem Einsatz legte er Wirtz den zweiten Treffer auf und blieb bei seinem zweiten Tor eiskalt. Anschließend musste er angeschlagen ausgewechselt werden. Seine starke Vorstellung brachte ihm die Note 1,5 ein.

Maximilian Beier kam nach einer Stunde für Undav und erhielt den Vorzug vor Woltemade. Zunächst blieb er unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit gleich doppelt zur Großchance kam. Dafür bekam er eine 3,5. Leroy Sané wurde nach rund 70 Minuten für Karl eingewechselt, setzte aber keine ganz großen Akzente mehr und erhielt keine Note. Nick Woltemade löste Wirtz ab und rückte in die Sturmspitze. Nadiem Amiri sammelte bei seinem Heimspiel noch ein paar Minuten, wurde von den Fans lautstark gefeiert und ebenfalls ohne Note belassen.

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