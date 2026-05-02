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Fußball Bundesliga Tabelle & Ergebnisse heute – Blick Richtung Champions League

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🇪🇸

Christian Ilzer brennt mit der TSG Hoffenheim auf das Duell um die Champions-League-Plätze. Vor dem wegweisenden baden-württembergischen Vergleich mit dem VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky hat der Österreicher die Marschroute klar formuliert: Jetzt werde es endgültig um die Preise gehen.

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TSG-Cheftrainer Christian Ilzer im Gespräch mit Fisnik Asllani und Andrej Kramaric während des Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund in der PreZero-Arena in Sinsheim am 18. April 2026. (Neil Baynes / Getty Images Europe via Getty Images)
TSG-Cheftrainer Christian Ilzer im Gespräch mit Fisnik Asllani und Andrej Kramaric während des Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund in der PreZero-Arena in Sinsheim am 18. April 2026. (Neil Baynes / Getty Images Europe via Getty Images)

Direktes Duell um die Königsklasse

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen Stuttgart und Sinsheim punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfB besitzt dabei die um vier Treffer bessere Tordifferenz. Ob am Ende auch Platz fünf für die Königsklasse reicht, entscheidet sich erst über das Abschneiden der verbliebenen deutschen Europacup-Starter Bayern München und SC Freiburg im Vergleich mit Atlético Madrid und Rayo Vallecano aus Spanien.

Für Stuttgart ist die Europa League als Pokalsieger und erneuter Pokalfinalist mit dem früheren Hoffenheimer Coach Sebastian Hoeneß bereits sicher. Gleiches gilt für die Kraichgauer, die ihren Platz im internationalen Geschäft ebenfalls schon sicher haben.

Aktuelle Bundesliga Tabelle Top 10

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S S
>
31
26
4
1
113
32
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S N N S
>
31
20
7
4
65
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S S S S
>
31
19
5
7
62
38
24
62
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S N S N U
>
31
17
6
8
63
43
20
57
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
N N U S S
>
31
17
6
8
61
45
16
57
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
U S S N S
>
31
16
7
8
62
42
20
55
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
N U S N U
>
31
11
10
10
56
58
-2
43
8
SC Freiburg
SC Freiburg
S N S S N
>
31
12
7
12
44
52
-8
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
N U U S U
>
31
10
7
14
39
55
-16
37
10
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
S S N U N
>
31
8
10
13
39
49
-10
34
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs
Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32
| PreZero Arena | 2.5.2026-15:30
TSG 1899 Hoffenheim
N N U S S
- : -
VfB Stuttgart
N S N S U
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder VfB Stuttgart und +1.5 Tore
1
Oliver Baumann
13
Bernardo
21
A. Hajdari
5
O. Kabak
29
Bazoumana Touré
18
W. Burger
7
L. Avdullahu
34
V. Coufal
11
F. Asllani
27
A. Kramarić
19
T. Lemperle
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
14
L. Jaquez
18
Jamie Leweling
6
Angelo Stiller
16
A. Karazor
4
J. Vagnoman
10
Chris Führich
11
B. El Khannouss
26
Deniz Undav
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Ilzer setzt auf Siegermentalität

Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Wir haben den von vielen prognostizierten Abstiegskampf vermieden. Wir haben den Einstieg ins internationale Geschäft gewonnen, sagte Ilzer, der auf die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac verzichten muss. Gleichzeitig betonte der Chefcoach, dass sich seine Mannschaft gezielt auf diese Begegnung vorbereitet habe.

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Zum Abschluss griff Ilzer wie so oft zu einem Bild: „Wir sitzen im Cockpit eines Cadillac. Vor uns liegt eine kurvenreiche Straße. Am Horizont ist ein schöner Berg mit Champions-League-Aura zu erkennen. Auf dem Handy kommen Nachrichten von Haaland und Mbappe rein. Aber wenn wir auf das Handy schauen, besteht die Gefahr, einen Unfall zu bauen. Deshalb schauen wir auf die Straße.“

 

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