Fußball Bundesliga Tabelle & Ergebnisse heute – Blick Richtung Champions League

Christian Ilzer brennt mit der TSG Hoffenheim auf das Duell um die Champions-League-Plätze. Vor dem wegweisenden baden-württembergischen Vergleich mit dem VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky hat der Österreicher die Marschroute klar formuliert: Jetzt werde es endgültig um die Preise gehen.

Direktes Duell um die Königsklasse

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen Stuttgart und Sinsheim punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfB besitzt dabei die um vier Treffer bessere Tordifferenz. Ob am Ende auch Platz fünf für die Königsklasse reicht, entscheidet sich erst über das Abschneiden der verbliebenen deutschen Europacup-Starter Bayern München und SC Freiburg im Vergleich mit Atlético Madrid und Rayo Vallecano aus Spanien.

Für Stuttgart ist die Europa League als Pokalsieger und erneuter Pokalfinalist mit dem früheren Hoffenheimer Coach Sebastian Hoeneß bereits sicher. Gleiches gilt für die Kraichgauer, die ihren Platz im internationalen Geschäft ebenfalls schon sicher haben.

Aktuelle Bundesliga Tabelle Top 10

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32 | PreZero Arena | - 15:30 TSG 1899 Hoffenheim N N U S S - : - VfB Stuttgart N S N S U 1 Oliver Baumann 13 Bernardo 21 A. Hajdari 5 O. Kabak 29 Bazoumana Touré 18 W. Burger 7 L. Avdullahu 34 V. Coufal 11 F. Asllani 27 A. Kramarić 19 T. Lemperle 33 Alexander Nübel 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 14 L. Jaquez 18 Jamie Leweling 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 4 J. Vagnoman 10 Chris Führich 11 B. El Khannouss 26 Deniz Undav

Ilzer setzt auf Siegermentalität

Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Wir haben den von vielen prognostizierten Abstiegskampf vermieden. Wir haben den Einstieg ins internationale Geschäft gewonnen, sagte Ilzer, der auf die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac verzichten muss. Gleichzeitig betonte der Chefcoach, dass sich seine Mannschaft gezielt auf diese Begegnung vorbereitet habe.

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Zum Abschluss griff Ilzer wie so oft zu einem Bild: „Wir sitzen im Cockpit eines Cadillac. Vor uns liegt eine kurvenreiche Straße. Am Horizont ist ein schöner Berg mit Champions-League-Aura zu erkennen. Auf dem Handy kommen Nachrichten von Haaland und Mbappe rein. Aber wenn wir auf das Handy schauen, besteht die Gefahr, einen Unfall zu bauen. Deshalb schauen wir auf die Straße.“