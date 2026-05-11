FC Bayern News: Welche FC Bayern Spieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko steht vor der Tür – und der FC Bayern München schickt eines der größten WM-Kontingente aller europäischen Spitzenklubs. Rund 19 Spieler aus dem aktuellen Kader des Rekordmeisters werden voraussichtlich in Nordamerika dabei sein und dort zehn verschiedene Nationen vertreten. Von Joshua Kimmich und Jonathan Tah für Deutschland über Titelkandidat Michael Olise für Frankreich bis hin zu WM-Gastgeber Alphonso Davies für Kanada – die Bayern-Familie ist bei der WM 2026 global aufgestellt.

Alle FC Bayern Spieler bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt alle Kaderspieler des FC Bayern München (Saison 2025/26) mit ihrem voraussichtlichen WM-Status. Stand: Mai 2026.

Die deutschen Nationalspieler des FC Bayern

Mit acht Spielern stellt der FC Bayern München das größte Kontingent im DFB-WM-Kader. Kapitän Joshua Kimmich und Abwehrchef Jonathan Tah bilden das Rückgrat des deutschen Teams. Jamal Musiala ist nach seiner Fußverletzung eindrucksvoll zurückgekehrt und glänzte zuletzt mit direkten Torbeteiligungen am Laufband – die WM 2026 kann kommen. Aleksandar Pavlović gilt als gesetzt in der DFB-Startelf, Lennart Karl erhielt seine erste Einberufung in den A-Kader. Jungtorwart Jonas Urbig reist als dritter Keeper mit. Manuel Neuer hingegen hat seinen Nationalmannschaftsrücktritt erklärt – mit Oliver Baumann steht eine neue Nummer 1 im DFB-Tor.

Laut WM Spielplan trifft Deutschland in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) – eine lösbare Aufgabe für die Bayern-Fraktion in Weiß.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Internationals mit WM-Ticket aus München

Harry Kane (England, Gruppe L): Der Torjäger und englische Kapitän ist gesetzt. England trifft laut WM Spielplan in der Gruppe L auf Kroatien (mit Kanes Teamkollege Josip Stanišić!), Ghana und Panama.

Michael Olise & Dayot Upamecano (Frankreich, Gruppe I): Gleich zwei Bayern-Stars vertreten die Équipe Tricolore, einen der größten WM-Favoriten. Frankreich trifft in der Gruppe I auf Senegal – und dort wartet Bayern-Stürmer Nicolas Jackson! Ein echter Bayern-Klassiker im WM-Trikot.

Min-jae Kim (Südkorea, Gruppe A): Der südkoreanische Kapitän führt die Taeguk Warriors an. Südkorea trifft in der Gruppe A auf Mexiko und Südafrika. Trotz Gerüchten um einen Abgang im Sommer konzentriert sich Kim voll auf die WM.

Alphonso Davies (Kanada, Gruppe B): Als WM-Gastgeber spielt Kanada auf eigenem Boden – ein historischer Moment für das Land und seinen Kapitän. Eine Muskelverletzung kurz vor WM-Beginn sorgte für Aufregung, doch Trainer Jesse Marsch bestätigte: Davies wird fit sein. Kanada trifft in der Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz.

Hiroki Ito (Japan, Gruppe F): Der vielseitige Defensivspieler ist ein fester Bestandteil des japanischen WM-Kaders. Japan trifft in der Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Tunesien.

Josip Stanišić (Kroatien, Gruppe L): Kroatien, WM-Dritter 2022, greift nach mehr. Stanišić trifft dabei ausgerechnet auf England mit Kapitän Kane – ein besonderes Duell zweier Münchner Teamkollegen.

Konrad Laimer (Österreich, Gruppe J): Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei – und Laimer ist einer der Anführer. In der Gruppe J warten Argentinien, Algerien und Jordanien.

Luis Díaz (Kolumbien, Gruppe K): Der brasilianische Flügelflitzer gehört zu den stärksten Einzelspielern des Turniers. Kolumbien trifft in Gruppe K auf Portugal – und damit möglicherweise auf Bayern-Kollege Raphaël Guerreiro, der als WM-Kandidat für Portugal gilt, den Klub aber im Sommer verlässt.

Nicolas Jackson (Senegal, Gruppe I): Der schnelle Stürmer führt den Senegal in die WM-Gruppe I – wo Frankreich wartet, vertreten durch die Bayern-Stars Olise und Upamecano. Drei Teamkollegen, eine Gruppe.

Pikante Duelle zwischen Bayern-Kollegen bei der WM

Die WM-Auslosung bescherte dem FC Bayern München einige besondere Paarungen: In der Gruppe I treffen Frankreich (Olise, Upamecano) auf den Senegal (Jackson) – ein rein bayerisches Duell auf der Weltbühne. In der Gruppe L spielt England-Kapitän Kane gegen Kroatiens Stanišić. Und in der Gruppe K könnte es zum Bayern-Duell zwischen Díaz (Kolumbien) und Guerreiro (Portugal) kommen. Der Rekordmeister schickt seine Spieler rund um den Globus – und manchmal auch gegeneinander.

Alle Spiele und Termine der WM 2026 findet ihr auf unserem WM Spielplan 2026. Eine Übersicht aller WM-Gruppen 2026 gibt es ebenfalls auf unserer Seite.