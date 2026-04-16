Kosovo Nationalspieler Rexhbecaj beim FC Augsburg vor dem Abschied?

Beim FC Augsburg deutet sich der Abschied von Kosovo Nationalspieler Elvis Rexhbecaj zum Saisonende an. FCA-Coach Manuel Baum stellte vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen klar, dass der 28-Jährige wohl einen neuen Klub finden wird. Parallel rückt Chrislain Matsima nach langer Pause wieder näher an die Rückkehr.

Rexhbecaj wohl vor dem Weggang

Der Vertrag von Rexhbecaj endet im Sommer. Nach aktuellem Stand spricht vieles dafür, dass seine Zeit in Augsburg dann vorbei ist. Baum formulierte es eindeutig: „So wie es ausschaut, wird er zu einem anderen Verein gehen.“ Dem Vernehmen nach soll sich der Mittelfeldspieler bereits mit dem VfL Wolfsburg geeinigt haben – offenbar auch für den Fall, dass die Niedersachsen noch in die 2. Liga absteigen sollten.

Bundesliga 2025/2026 24 10 14 1060′ 2 2 (0) 6.5 DFB Pokal 2025/2026 1 1 90′ 6.6 Gesamt: 25 11 14 1150′ 2 0 0 2 (0) 0 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 25 - Per Game In Startaufstellung 11 0.4 Per Game Minuten 1150 46.0 Per Game Tore 2 0.1 Per Game Assists 0 0 Per Game

Matsima wieder eine Option

Gute Nachrichten gibt es dagegen bei Chrislain Matsima. Der 23 Jahre alte Franzose fällt seit Anfang Januar wegen eines Sehnenanrisses aus, doch seine Rückkehr steht offenbar kurz bevor. Baum ließ durchblicken, dass vieles darauf hindeute, „dass Matsima im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (25. April) eine Option ist für den Kader bzw. auch direkt für den Platz“.

Leverkusen als harter Prüfstein

Auf die Partie in Leverkusen blickt der Augsburger Übungsleiter mit gemischten Gefühlen. Positive Erinnerungen hat er dennoch: Am 6. Dezember 2025 hatte er das Amt von Sandro Wagner übernommen und gleich mit einem 2:0-Erfolg gegen die Werkself begonnen. Gleichzeitig warnte Baum vor dem Champions-League-Aspiranten. „Das ist schon ein Brett, was da wartet“, sagte er. Zugleich verwies er auf die mitunter fehlende Konstanz der Rheinländer: „Sie sind in der Lage, wenn man es sich in einem Auto-Bild vorstellt, 300 zu fahren, also Vollgas. Und manchmal treten sie irgendwie nicht ganz durch. Aber es ist halt eine Mega-Mannschaft mit super Qualität.“

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